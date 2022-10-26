قتلى ومصابون في حادث مروع بالأردن

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت السلطات الأردنية، اليوم، وفاة شخصين وإصابة 34 آخرين بسبب حادث سير على طريق أتوستراد الزرقاء-المفرق في الأردن.

حافلة تقل طلابا

وهرعت كوادر الإنقاذ والإسعاف في مديريتي الدفاع المدني بالزرقاء والمفرق، ومديرية شرطة الزرقاء، للتعامل مع حادث انقلاب حافلة تقل طلابا على طريق أوتوستراد الزرقاء-المفرق، نتج عنه وفاة شخصين، وإصابة 34 آخرين بجروح ورضوض في مختلف أنحاء الجسم.

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فتح تحقيق في الحادث

قال الناطق الإعلامي باسم الأمن العام الأردني، إن كوادر الدفاع المدني انتقلت على الفور إلى موقع الحادث وعملت فرق الإسعاف على تقديم الإسعافات الأولية اللازمة للمصابين ونقلهم وإخلاء الوفيات إلى مستشفى الزرقاء الحكومي، والإصابات قيد العلاج، وتم فتح تحقيق في الحادث، حسب “سكاي نيوز عربية”.

وأهابت مديرية الأمن العام بالجميع اتباع الإرشادات المرورية وإجراءات السلامة العامة التي قامت المديرية بنشرها تباعا وتكرارا على صفحتها ووسائل الإعلام، حرصا على سلامة المواطنين وحفظا للأرواح والممتلكات، لا سيّما في ظل الأحوال الجوية السائدة.