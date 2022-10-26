استشاري يحذر من زيارة المريض فور شفائه من الإنفلونزا ويحدد المدة المناسبة لهذا السبب

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وجه د. خالد النمر أستاذ واستشاري أمراض القلب وأسطرة الشرايين، نصيحة بعدم زيارة شخص مريض فور تعافيه.

وكتب الاستشاري عبر حسابه على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، : لاتروح تزور شخصاً فورَ شفائه(اختفاء الأعراض)من الأنفلونزا لأنه يظل مُعدي لمدة ٥ إلى ٧ أيام بعد اختفاء الأعراض وربما أطول في الأطفال وكبار السن”.

نصيحة:

لاتروح تزور شخصاً فورَ شفائه(اختفاء الأعراض)من الانفلونزا لأنه يظل مُعدي لمدة ٥ الى ٧ أيام بعد اختفاء الأعراض وربما أطول في الأطفال وكبار السن. — الدكتور خالد النمر (@ALNEMERK) October 26, 2022

وعلى الجانب الآخر، وجه د.موفق طيب أستاذ مشارك وعضو تدريس بكلية الطب بجامعة جدة، نصيحة مهمة لتقوية المناعة مع اقتراب فصل الشتاء.

وقال إن طرق تقوية المناعة تشمل تناول الأعشاب مثل (العكبر) Propolis موضحا أنه صمغ بيت النحل ومن فوائد:

– مقوي للمناعة

– يستخدم لمن عنده ضعف مناعة والتهابات متكررة

– متوفر بالصيدليات بشكل كبسولات بالفم للكبار أو شراب للأطفال

– إذا لم تجده بالصيدليات فهو متوفر بتطبيق iherb

وتابع د. موفق طيب، أن العكبر أو (صمغ النحل) Propolis يحتوي على التالي:

– مواد مضادة للأكسدة

– مواد مضادة للالتهابات

– تعلم على تثبيط خلايا ماست وهي الخلايا الأساسية في ظهور أعراض الحساسية.

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