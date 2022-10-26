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رئيس وزراء بريطانيا يقوم بأشياء غريبة أمام مقر الحكومة (فيديو)
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رئيس وزراء بريطانيا يقوم بأشياء غريبة أمام مقر الحكومة (فيديو)

رئيس وزراء بريطانيا يقوم بأشياء غريبة أمام مقر الحكومة (فيديو)

رئيس وزراء بريطانيا يقوم بأشياء غريبة أمام مقر الحكومة (فيديو)
٠٥:٣٥:٥٣ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ظهر رئيس الوزراء البريطاني الجديد ريشي سوناك، يقوم بأشياء غريبة أمام مقر الحكومة البريطانية.

ووثق مقطع فيديو متداول، قيام سوناك، برمي أشياء غريبة أمام مكتبه لغرض نجاح مهمة الحكومة في أول يوم لتسلمه المنصب.

وبالأمس، ظهر رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، في مقطع فيديو قصير، لكنه أثار دهشة الكثير من المتابعين، الذين حاولوا تفسير الظاهرة التي حدثت في الفيديو.

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وبيّن الفيديو خروج سوناك من مقر الحكومة، في دوانينج ستريت، حاملا ملف أوراق، لونه أحمر، ثم بعد لحظات، ومع متابعة الكاميرا لسوناك، تحول لون الملف إلى الأخضر.

وانشغل آلاف المتابعين بمحاولة تفسير الظاهرة بتغير لون الملف، ولاسيما أن أحدا لم يظهر في الفيديو، ويقوم بإبدال الملفات، كما لم يتوقف سوناك عن السير.

وعلقت القناة التي بثت المشهد، موضحة أنه خطأ تقني، منوهة أن المحرر قام بذلك عمداً ليتوافق مع كلام المذيعة التي تعلّق على الخبر، مع لون الملف الاقتصادي الذي يحمله ريشي آنذاك، حيث كانت تتحدث عن الميزانية الخضراء المستقبلية التي ستكون صديقة للبيئة والتحديات التي يواجهونها.

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الكلمات الدلالية:
الحكومة البريطانية بريطانيا ريشي سوناك مقر الحكومة البريطانية

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