حشود توجهت لقبرها.. غضب غير مسبوق بعد 40 يوما على وفاة مهسا أميني (فيديو)

تواصل – فريق التحرير:

تجمع عشرات الآلاف من الإيرانيين، اليوم، في مدينة سقز، والعاصمة طهران، وعدد منالمدن، لإحياء ذكرى مقتل الفتاة الإيرانية الكردية، مهسا أميني، التي قتلتها قوات شرطة الأخلاق، بأحد مراكز الشرطة، في 16 من سبتمبر الماضي.

إطلاق الرصاص الحي

وعلى الرغم من القمع والقتل والاعتقالات، تشهد معظم المدن والجامعات الإيرانية أقوى الاحتجاجات بالوقت الحالي، واشتبكت قوات الشرطة الإيرانية والباسيج مع المتظاهرين، في طهران وسقز والأحواز وغيرها.

في حين أفادت وكالة رويترز، اليوم، بانقطاع الإنترنت في مدينة «سقز» الإيرانية، وذلك مع استخدام الأمن الرصاص ضد المحتجين.

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دعوات لإحياء ذكرى أميني

واستجاب آلاف الإيرانيين إلى الدعوات التي انطلقت مؤخرا، لإحياء ذكرى مقتل الشابة مهسا أميني، والذي كان سببا رئيسا في اندلاع الاحتجاجات في كافة أنحاء البلاد.

ووفقًا لـ «إيران إنترناشيونال»، فقد أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين في سوق طهران المركزي، حيث أفادت تقارير إعلامية عن هجوم مماثل على المتظاهرين في ميدان «فردوسي» وشارع «سعدي» وسط العاصمة طهران.

اعتقال شقيق مهسا أميني

وأفصحت منظمة حقوق الإنسان الإيرانية، في بيان، أن عدد قتلى الاحتجاجات التي اندلعت في البلاد خلال الفترة الأخيرة وصل إلى 234 على الأقل.

واندلعت المظاهرات، ليلة أمس الثلاثاء، في مدن جلبهار، وسقز، مسقط رأس مهسا أميني، فيما أفادت مصادر إعلامية باعتقال أشكان أميني، شقيق مهسا أميني، للضغط على عائلته لعدم إقامة مراسم في الذكرى الأربعين لمقتلها.

دعوة عامة للتظاهر ضد النظام الإيراني

فيما دخل سوق طهران الرئيس، اليوم الأربعاء، في إضراب عام بالتزامن مع المظاهرات والإضرابات العامة التي يشهدها العديد من المدن والمحافظات الإيرانية.

وكانت مجموعة «شباب أحياء طهران»، دعت أهالي العاصمة طهران إلى الالتحاق بالمظاهرات، وذلك في تغريدة قالت فيها: «اليوم وبالتزامن مع أربعينية مهسا أميني، وثورة الشعب الإيراني توحدت طهران بشجاعة وحماس، لا تبقوا في منازلكم، انضموا إلينا لكي نردد معًا: “المرأة، الحياة، الحرية”،وهتاف “الموت للديكتاتور».

تظاهر طلاب الجامعات

وتجمع الطلاب في جامعة «بوعلي» في همدان، وجامعة الأهواز الحرة «آزاد»، وجامعة الزهراء في طهران، ورددوا شعارات مناهضة للنظام الإيراني، بالتزامن مع تظاهر طلاب جامعة العلوم والتحقيقات في طهران داخل الحرم الجامعي.