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ضبط مواطنين و٢١ مقيمًا لنهلهم الرمال دون تصريح

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ضبط مواطنين و٢١ مقيمًا لنهلهم الرمال دون تصريح

ضبط مواطنين و٢١ مقيمًا لنهلهم الرمال دون تصريح

ضبط مواطنين و٢١ مقيمًا لنهلهم الرمال دون تصريح
٠٥:٢٨:٣٢ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير :

قبضت شرطة محافظة الأحساء، بالتعاون مع القوات الخاصة للأمن البيئي، على مواطنَين و(21) مقيمًا من الجنسيات الباكستانية والنيبالية والهندية والسودانية.

وأوضح بيان نشره الحساب الرسمي للأمن العام على موقع التغريدات القصيرة “تويتر”، أنهم يعملون على (22) معدة، واستولوا على الرمال دون تصريح.

وأضاف البيان أنه جرى إحالتهم إلى جهة الاختصاص لتطبيق الأنظمة بحقهم.

ضبط 12 مخالفًا لنظام البيئة لقيامهم بنقل الرمال وتجريف التربة

الكلمات الدلالية:
الأمن العام الرمال القوات الخاصة محافظة الأحساء

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