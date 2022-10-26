الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مسؤول أممي: المملكة من أكبر الداعمين لبرامج الأمم المتحدة في العالم (فيديو)
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مسؤول أممي: المملكة من أكبر الداعمين لبرامج الأمم المتحدة في العالم (فيديو)

مسؤول أممي: المملكة من أكبر الداعمين لبرامج الأمم المتحدة في العالم (فيديو)

مسؤول أممي: المملكة من أكبر الداعمين لبرامج الأمم المتحدة في العالم (فيديو)
٠٤:٥٩:٥٣ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال كبير مسؤولي القطاع الخاص والعمل الخيري في الأمم المتحدة، طالب سهلب، إن المملكة تعد من أكثر الدول الداعمة للاجئين حول العالم.

وأضاف في مداخلة مع قناة “الإخبارية”: نفتخر بشراكتنا مع المملكة ونحن متواجدين منذ 30 سنة، والمملكة من كبار الدول الداعمة لمفوضية اللاجئين، ونفتخر بشراكتنا مع مركز الملك سلمان للإغاثة وصندوق التنمية السعودية والحكومة السعودية بشكل عام لدعم قضايا اللاجئين حول العالم”.

وتابع: نحن مجتمعون هذا العام تحت شعار استثمر في الإنسانية، ونحن كأمم متحدة وأنا كموظف في وكالة اللاجئين نسعى لتوعية الحضور على أهداف التنمية المستدامة وبرامج الأمم المتحدة.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، أمس، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة

الكلمات الدلالية:
‏الأمم المتحدة اللاجئين المملكة وكالة اللاجئين

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