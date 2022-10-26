ثعبان عملاق يبتلع امرأة مسنة في إندونيسيا (صور)

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ابتلع ثعبان ضخم امرأة إندونيسية تبلغ من العمر 54 عامًا في مقاطعة جامبي الإندونيسية الجمعة الماضية.

وكانت السيدة “جاهرا” تجمع المطاط من إحدى المزارع، ثم اختفت فجأة؛ فتم الإبلاغ عن فقدانها؛ وقامت السلطات والسكان المحليون بالبحث في الغابة القريبة.

رصد ثعبان ضخم بطول 22 قدمًا

كانت المفاجأة أنه بعد يومين من البحث المضني رصد الأهالي ثعبانًا ضخمًا، يبلغ طوله 22 قدمًا، بطنه منتفخ بشدة؛ فقامت قوات من الشرطة بقتل الثعبان بحرص شديد، ووجدوا المرأة ميتة في الجهاز الهضمي للثعبان.

وقال عمدة القرية التي تنتمي إليها “جاهرا”، إنها توفيت بعد أن عضها الثعبان، وقام بابتلاعها لاحقًا. مُقدِّرًا استمرار هذه العملية ساعتَيْن.

وأثارت حادثة مقتل المرأة مخاوف كثيرين من سكان القرية والقرى المجاورة؛ إذ تشير تقارير محلية إلى رصد عدد كبير من الثعابين العملاقة في الغابات والمناطق المحيطة بأماكن إقامتهم، وابتلاعها بعض الحيوانات.

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