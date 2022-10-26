رويترز: انقطاع الإنترنت في مدن إيرانية والأمن يطلق الرصاص على المتظاهرين

تواصل- فريق التحرير:

أفادت وكالة رويترز، بانقطاع الإنترنت في مدينة «سقز» الإيرانية، وذلك مع استخدام الأمن الرصاص ضد المحتجين.

يأتي هذا مع انطلاق مظاهرات ضخمة مناهضة للنظام الإيراني، في أكثر من عشرين نقطة في العاصمة الإيرانية طهران، وذلك في ذكرى أربعينية مهسا أميني التي قتلت على يد الشرطة الإيرانية.

الأمن يطلق الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين

ووفقًا لـ «إيران إنترناشيونال»، فقد أطلقت قوات الأمن الإيرانية الغاز المسيل للدموع نحو المتظاهرين في سوق طهران المركزي، حيث أفادت تقارير إعلامية عن هجوم مماثل على المتظاهرين في ميدان «فردوسي» وشارع «سعدي» وسط العاصمة طهران.

هجوم حرس جامعة «بهشتي» على الطلاب

ومع هجوم قوات الأمن على المتظاهرين في ميدان «بهارستان»، القريب من موقع البرلمان الإيراني، في العاصمة طهران، أظهر مقطع فيديو هجوم حرس جامعة «بهشتي» في طهران على الطلاب المتظاهرين في حرم الجامعة، في محاولة لإنهاء الاحتجاجات.

دعوة عامة للتظاهر ضد النظام الإيراني

فيما دخل سوق طهران الرئيس، اليوم الأربعاء، في إضراب عام بالتزامن مع المظاهرات والإضرابات العامة التي يشهدها العديد من المدن والمحافظات الإيرانية.

وكانت مجموعة «شباب أحياء طهران»، دعت أهالي العاصمة طهران إلى الالتحاق بالمظاهرات، وذلك في تغريدة قالت فيها: «اليوم وبالتزامن مع أربعينية مهسا أميني، وثورة الشعب الإيراني توحدت طهران بشجاعة وحماس، لا تبقوا في منازلكم، انضموا إلينا لكي نردد معًا: “المرأة، الحياة، الحرية”،وهتاف “الموت للديكتاتور».

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