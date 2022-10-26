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سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال
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سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال

سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال
٠٤:٤٩:٥٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أغلق مؤشر الأسهم الرئيس اليوم منخفضًا 175.09 نقطة ليقفل عند مستوى 11798.77 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 6.2 مليارات ريال.

وبلغت كمية الأسهم المتداولة – وفق النشرة الاقتصادية اليومية لوكالة الأنباء السعودية لسوق الأسهم – 160 مليون سهم، تقاسمتها أكثر من 350 ألف صفقة، سجلت فيها أسهم 55 شركة ارتفاعًا في قيمتها، فيما أغلقت أسهم 147 شركة على تراجع.

الشركات الأكثر ارتفاعًا

وكانت أسهم شركات مجموعة فتيحي، وإسمنت الجوف، وسلامة، وشاكر، وكهرباء السعودية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات الصقر للتأمين، وبن داود، وسلوشنز، ودار المعدات، وينساب الأكثر انخفاضًا في التعاملات، حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 4.62% و 10% .

فيما كانت أسهم شركات زين السعودية، وإس تي سي، ودار الأركان، وأرامكو السعودية، وبترو رابغ هي الأكثر نشاطًا بالكمية، كما كانت أسهم شركات إس تي سي، وسابك للمغذيات الزراعية، ومعادن، والراجحي، وسابك الأكثر نشاطًا في القيمة.

وأغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية (نمو) اليوم منخفضًا 223.93 نقطة ليقفل عند مستوى 19714.75 نقطة، وبتداولات بلغت قيمتها 14 مليون ريال، وبلغت كمية الأسهم المتداولة أكثر 259 ألف سهم تقاسمتها 1613 صفقة.

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