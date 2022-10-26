لماذا لم يهنئ “بوتين” رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟

تواصل – فريق التحرير:

قال الكرملين إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتين لم يهنئ رئيس الوزراء البريطاني الجديد، ريشي سوناك، على توليه منصبه؛ لأن بريطانيا دولة «غير صديقة».

وقال الناطق باسم الكرملين ديمتري بيسكوف للصحافيين إن «بريطانيا جزء من دول تُصنّف في فئة غير صديقة، بالتالي لم يتم تقديم التهاني».

وبريطانيا هي إحدى أبرز داعمي أوكرانيا في مواجهة روسيا، وقدمت لها الكثير من الأسلحة.

ريشي سوناك زعيمًا لحزب المحافظين

وأصبح ريشي سوناك زعيمًا لحزب المحافظين، وتولى رئاسة الوزراء خلفًا لليز تراس التي استقالت الأسبوع الماضي.

وجاء ذلك بعد انسحاب منافسته بيني موردونت زعيمة الأغلبية المحافظة في مجلس العموم.

وكان رئيس الوزراء السابق بوريس جونسون قد أعلن أيضا أنه لن يترشح لزعامة الحزب.

وألقى سوناك بيانًا قصيرًا من داخل مقر حزب المحافظين مخاطبًا البريطانيين في أول خطاب عام له بوصفه زعيمًا للحزب. وأشاد سوناك بليز تراس لقيادتها “في ظل ظروف صعبة في الخارج وفي الداخل”. وقال إنه “يتشرف ويشرف” أن يحصل على دعم زملائه النواب ويُنتخب زعيمًا للحزب.

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