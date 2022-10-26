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باكستان تستلم 1.5 مليار دولار من “التنمية الآسيوي” لإعادة تأهيل متضرري الفيضانات
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باكستان تستلم 1.5 مليار دولار من “التنمية الآسيوي” لإعادة تأهيل متضرري الفيضانات

باكستان تستلم 1.5 مليار دولار من “التنمية الآسيوي” لإعادة تأهيل متضرري الفيضانات

باكستان تستلم 1.5 مليار دولار من “التنمية الآسيوي” لإعادة تأهيل متضرري الفيضانات
٠٤:٣٢:٣٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت السلطات في باكستان، أنها تسلمت اليوم قرضًا بقيمة 1.5 مليار دولار من بنك التنمية الآسيوي الذي وافق مؤخرًا على تخصيص هذا المبلغ لدعم الاقتصاد الباكستاني وإعادة تأهيل المتضررين في أعقاب الفيضانات الكارثية التي شهدتها باكستان مؤخراً.

وأكد وزير المالية الباكستاني إسحاق دار، أن بنك التنمية الآسيوي كان قد وافق الأسبوع الماضي على هذا القرض بناء على طلب الحكومة الباكستانية لمساعدتها في مواجهة مخاطر التخلف عن السداد بعد الفيضانات المدمرة التي شلت الدولة التي تعاني بالفعل من أزمة مالية.

رئيس وزراء باكستان يغادر المملكة

في الوقت نفسه، غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، اليوم، المدينة المنورة وذلك في ختام زيارته للمملكة، التي بدأها صباح اليوم الأربعاء، بوصوله جدة لأداء مناسك العمرة.

وأثناء زيارته أعلن شهباز شريف أن إسلام أباد ممتنة للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات، التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد امتنانه للبلدان التي قدمت دعمها للمتضررين من الفيضانات، مشيرًا إلى أن باكستان تتطلع إلى استمرار هذا الدعم لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.

باكستان تؤكد حاجتها إلى مساعدة فورية

وأوضح أن بلاده بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل ثلاثة وثلاثين مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1695 قتيلاً

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت ثلاثين مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة الباكستانية بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.

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باكستان تأهيل المتضررين جدة شهباز شريف فيضانات باكستان

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