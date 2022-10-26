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«الجوازات»: هذه الخطوة أساسية لتغيير صورتك في جواز السفر
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«الجوازات»: هذه الخطوة أساسية لتغيير صورتك في جواز السفر

«الجوازات»: هذه الخطوة أساسية لتغيير صورتك في جواز السفر

«الجوازات»: هذه الخطوة أساسية لتغيير صورتك في جواز السفر
٠٤:٥٣:٢٩ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قالت المديرية العامة للجوازات، إن تغيير الصورة الشخصية في جوز السفر يتطلب مراجعة إدارة الأحوال المدنية.

جاء ذلك في تغريدة على تويتر ردًا على سؤال حول كيفية تغيير الصورة في جواز السفر.

وردًا على السؤال، قالت “الجوازات”: “عند إصدار أو تجديد جواز سفرك يتم اعتماد الصورة الموثقة في الحاسب الآلي، وفي حال الرغبة في تغيير الصورة يرجى مراجعة إدارة الأحوال المدنية لتغيير الصورة في سجلك المدني لنتمكن من خدمتك”.

وفي وقت سابق، قالت المديرية العامة للجوازات، إنه يمكن للوافدين تغيير الصورة الشخصية في بطاقة الإقامة «هوية مقيم»، إذا كانت لديهم الرغبة في ذلك، في حال توفرت 3 شروط.

وأضافت الهيئة أن تغيير الصورة يتم من خلال حجز موعد ومراجعة إدارة الجوازات.

شروط تغيير الصورة في بطاقة الإقامة

وأوضحت أنه الشروط الثلاثة لتغيير الصورة هي:

1-أن يكون الجواز ساري المفعول.

2-أن تكون الصورة الشخصية في الجواز حديثة.

3-أن تكون الصورة تم التقاطها للشخص وهو مكشوف الرأس.

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«الجوازات»: هذه شروط تغيير الصورة الشخصية في الإقامة

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