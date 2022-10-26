شاهد.. روبوت آلي مخصص لالتقاط وتحليل الروائح وتوظيفها في عمليات الأمن

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أظهر مقطع فيديو “روبوت آلي” مخصص لالتقاط وتحليل الروائح وتوظيفها في عمليات الأمن والسلامة والرصد الصناعي وصناعة النفط والغاز.

وتم عرض هذا الروبوت في مؤتمر مستقبل الاستثمار المنعقد حاليًا في الرياض، وحرص عدد كبير من الأشخاص على التقاط صور له أثناء عمله.

ويظهر “الروبوت” الصغير وهو يمشي بين الحاضرين بشكل طبيعي، كما يبدو أنه قاد على القيام بالعديد من المهام التي يتم تكليفه بها.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، أمس، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة