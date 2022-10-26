بيع صقر شاهين في ليبيا بمليون دولار.. 4 مميزات لهذا الطائر الفريد

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أقيم مزاد علني لبيع صقر شاهين نادر في ليبيا وصل ثمنه إلى 4 ملايين دينار و700 ألف (مليون دولار تقريبًا)، بحسب “سكاي نيوز”.

وتعد الواقعة هي الثانية خلال عام وسبقها بيع صقر بمليون دينار، وعادة ما يتم بيع هذا النوع بأثمان باهظة لندرة وجوده وصعوبة صيده.

المزاد الذي استغرق ساعات شهد تنافسًا كبيرًا بين محبي اقتناء الصقور؛ لأن الصقر من نوع أنثى الشاهين، وهو أشهر أنواع صقور العالم، ومن السلالات النقية.

واستطاع رجل أعمال ليبي يدعى “حاتم بوقلة” شراء الصقر الذي تتزاحم حوله الأعين، بعد وضع قيمة له وصلت إلى 4 ملايين و700 ألف دينار.

وهناك العديد من المميزات لهذا النوع من الطيور، وهي كالتالي:

1- هو من الطيور القوية التي تتميز بسرعتها في الطيران؛ حيث يطير ما بين 40 – 55 كم في الساعة، وعند المطاردات تبلغ 112 كم.

2- يصيد الطيور متوسطة الحجم، والتي ينقض عليها من ارتفاعات عالية ما بين 300 إلى 3000 متر.

3-صقر الشاهين من الطيور الملهمة لهندسة الطيران العسكري، وصممت هياكل طائرات على شكل جسمه، وأضيفت لها قدرات تشبه قدرات شاهين في الصيد والانقضاض والهجوم.

4- هو واحد من الطيور الأكثر قيمة لصعوبة صيده ورصده بسبب سرعته الفائقة وندرة وجوده ويتكاثر في المناطق الطبيعية مع المنحدرات، حيث توجد أعشاشه، وهذا يفسر سبب انتشاره الكبير في ليبيا ذات الطبيعة المناسبة له.

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