الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بيع صقر شاهين في ليبيا بمليون دولار.. 4 مميزات لهذا الطائر الفريد
تسلّم جائزتك من الوزير.. فتح باب الترشح لجائزة وزارة الصحة للتطوع
شاهد.. روسيا تُطلق صاروخًا عابرًا للقارات من غواصة نووية بحضور «بوتين»
لأول مرة منذ 2020.. هبوط أسعار الغاز الطبيعي دون الصفر في غرب تكساس
«سابك»: سنركز على تحويل النفط إلى عناصر كيميائية (فيديو)
الآن.. مئات الإيرانيين في الشوارع للتظاهر ضد النظام و«خامنئي»

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بيع صقر شاهين في ليبيا بمليون دولار.. 4 مميزات لهذا الطائر الفريد

بيع صقر شاهين في ليبيا بمليون دولار.. 4 مميزات لهذا الطائر الفريد

بيع صقر شاهين في ليبيا بمليون دولار.. 4 مميزات لهذا الطائر الفريد
٠٤:٢١:٠٠ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أقيم مزاد علني لبيع صقر شاهين نادر في ليبيا وصل ثمنه إلى 4 ملايين دينار و700 ألف (مليون دولار تقريبًا)، بحسب “سكاي نيوز”.

وتعد الواقعة هي الثانية خلال عام وسبقها بيع صقر بمليون دينار، وعادة ما يتم بيع هذا النوع بأثمان باهظة لندرة وجوده وصعوبة صيده.

المزاد الذي استغرق ساعات شهد تنافسًا كبيرًا بين محبي اقتناء الصقور؛ لأن الصقر من نوع أنثى الشاهين، وهو أشهر أنواع صقور العالم، ومن السلالات النقية.

واستطاع رجل أعمال ليبي يدعى “حاتم بوقلة” شراء الصقر الذي تتزاحم حوله الأعين، بعد وضع قيمة له وصلت إلى 4 ملايين و700 ألف دينار.

وهناك العديد من المميزات لهذا النوع من الطيور، وهي كالتالي:

1- هو من الطيور القوية التي تتميز بسرعتها في الطيران؛ حيث يطير ما بين 40 – 55 كم في الساعة، وعند المطاردات تبلغ 112 كم.

2- يصيد الطيور متوسطة الحجم، والتي ينقض عليها من ارتفاعات عالية ما بين 300 إلى 3000 متر.

3-صقر الشاهين من الطيور الملهمة لهندسة الطيران العسكري، وصممت هياكل طائرات على شكل جسمه، وأضيفت لها قدرات تشبه قدرات شاهين في الصيد والانقضاض والهجوم.

4- هو واحد من الطيور الأكثر قيمة لصعوبة صيده ورصده بسبب سرعته الفائقة وندرة وجوده ويتكاثر في المناطق الطبيعية مع المنحدرات، حيث توجد أعشاشه، وهذا يفسر سبب انتشاره الكبير في ليبيا ذات الطبيعة المناسبة له.

اقرأ أيضًا:

تشمل الصقر الوكري والشاهين الجبلي.. هذه العقوبة تنتظرك عند الصيد دون ترخيص

الكلمات الدلالية:
بيع صقر شاهين في ليبيا صقر شاهين ليبيا مزاد علني لبيع صقر شاهين

مواد ذات صلة

المزيد
الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

الديوان الملكي: وفاة الأميرة البندري بنت ناصر بن عبدالعزيز

٠٤:٣٥ م، الأحد، ٢٦ فبراير ٢٠١٧
الميليشيات الحوثية تُفجّر منزل رئيس هيئة الأركان اليمنية

الميليشيات الحوثية تُفجّر منزل رئيس هيئة الأركان اليمنية

٠١:٣٠ م، الأثنين، ١٨ مايو ٢٠١٥
دراسة أمريكية: “بوتين” يعاني من التوحد.. والكرملين يرد بغضب

دراسة أمريكية: “بوتين” يعاني من التوحد.. والكرملين يرد بغضب

٠٨:٠٨ م، الجمعة، ٠٦ فبراير ٢٠١٥
ولي ولي العهد: لن ينجو أيُّ متورط في فساد أياً كان أمير أو وزير

ولي ولي العهد: لن ينجو أيُّ متورط في فساد أياً كان أمير أو وزير

١٠:٢٣ ص، الثلاثاء، ٠٢ مايو ٢٠١٧

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *