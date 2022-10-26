الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
مسؤول أممي: المملكة من أكبر الداعمين لبرامج الأمم المتحدة في العالم (فيديو)
ثعبان عملاق يبتلع امرأة مسنة في إندونيسيا (صور)
«الجوازات»: هذه الخطوة أساسية لتغيير صورتك في جواز السفر
سوق الأسهم يُغلق منخفضًا بتداولات تجاوزت 6 مليارات ريال
رويترز: انقطاع الإنترنت في مدن إيرانية والأمن يطلق الرصاص على المتظاهرين
لماذا لم يهنئ “بوتين” رئيس الوزراء البريطاني الجديد؟

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

تسلّم جائزتك من الوزير.. فتح باب الترشح لجائزة وزارة الصحة للتطوع

تسلّم جائزتك من الوزير.. فتح باب الترشح لجائزة وزارة الصحة للتطوع

تسلّم جائزتك من الوزير.. فتح باب الترشح لجائزة وزارة الصحة للتطوع
٠٤:١٧:٥٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن فتح باب الترشح لـ”جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي” في دورتها الرابعة، سعيا منها إلى تعزيز روح المنافسة في العمل التطوعي الصحي، وذلك برعاية من مجلس الضمان الصحي.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيـز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية.

كما تهدف إلى تسليط الضـوء على خدمات المتطوعيـن المشارِكة في تحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جـودة الأعمال الصحية التطوعية.

وتستهدف الجائزة فئتين، الأولى: الأفراد، ممثلين بالممارسين الصحيين، والمتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي عموما، والثانية: المنظمات، ممثلين بالمنظمات الصحية، والقطاع غير الربحي، والشركات والمؤسسات الخاصة، والفرق التطوعية الرسمية؛ وذلك في جميع مناطق المملكة.

ما هي جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي؟

وتشمل جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي، 3 مجالات رئيسة، هي: المبادرة المتميزة، والأفكار الإبداعية، وجائزة وزارة الصحة التقديرية، موزعة على 3 نطاقات تكريمية، هي: الخدمة العلاجية، التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، بالإضافة إلى الخدمات المساندة للمجال الصحي.

ويمُكن للراغبين بالمشاركة، الدخول عل الموقع الإلكتروني للجائزة من 26 أكتوبر، وتعبئة استمارة الترشح إلكترونيا، وإرفاق الوثائق المطلوبة، في موعد أقصاه 16 نوفمبر، وستُعلن أسماء الفائزين في حفل الجائزة برعاية معالي وزير الصحة في 4 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع قرب اليوم العالمي للتطوع.

الجدير بالذكر أن أمانة الجائزة اعتمدت عددًا من المعايير المهنية للجائزة، المبنية على المقارنة بين تجارب الجوائز العالمية والمحلية، أبرزها: المنهجية، التقويم والتحسين، الإبداع والابتكار، ملاءمة الأفكار، بالإضافة إلى البُعد التحفيزي.

وتأتي هذه الدورة من الجائزة، استمرارًا لمبادرات (الصحة) في تكريم الجهود الإبداعية في العمل التطوعي، وتحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

اقرأ أيضًا:

وزير الصحة يوافق على الآليات والقواعد المنظمة للتطوع الصحي

الكلمات الدلالية:
التطوع الصحي الصحة جائزة التطوع الصحي وزارة الصحة

مواد ذات صلة

المزيد
«ترامب» يدعم خُطّة لتعزيز الاستثمار السعودي بأمريكا

«ترامب» يدعم خُطّة لتعزيز الاستثمار السعودي بأمريكا

٠٧:٤٦ ص، الخميس، ١٦ مارس ٢٠١٧
صحيفة أمريكية: «أرامكو» محطة مهمة في إعادة تشكيل اقتصاد المملكة

صحيفة أمريكية: «أرامكو» محطة مهمة في إعادة تشكيل اقتصاد المملكة

٠٩:٥٩ ص، الأثنين، ٢١ نوفمبر ٢٠١٦
مناظر خلابة بـ«الدوادمي» بعد تساقط البرد (صور)

مناظر خلابة بـ«الدوادمي» بعد تساقط البرد (صور)

١٠:٤٩ م، الأحد، ١٢ فبراير ٢٠١٧
الطقس: رياح مثيرة للأتربة شمال وشرق ووسط المملكة

الطقس: رياح مثيرة للأتربة شمال وشرق ووسط المملكة

١٢:٣٨ م، السبت، ٠١ نوفمبر ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *