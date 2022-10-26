تسلّم جائزتك من الوزير.. فتح باب الترشح لجائزة وزارة الصحة للتطوع

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أعلنت وزارة الصحة، اليوم، عن فتح باب الترشح لـ”جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي” في دورتها الرابعة، سعيا منها إلى تعزيز روح المنافسة في العمل التطوعي الصحي، وذلك برعاية من مجلس الضمان الصحي.

وتهدف الجائزة إلى دعم وتحفيز الأعمال التطوعية الفردية والمؤسسية، ونشر وتعزيـز ثقافـة التطوع الصحي، وإبراز الجهود التطوعية المؤثرة في تحسين خدمات الرعاية الصحية.

كما تهدف إلى تسليط الضـوء على خدمات المتطوعيـن المشارِكة في تحسين الرعاية الصحية، بالإضافة إلى الإسهام في تحسين جـودة الأعمال الصحية التطوعية.

وتستهدف الجائزة فئتين، الأولى: الأفراد، ممثلين بالممارسين الصحيين، والمتطوعين والمتطوعات في المجال الصحي عموما، والثانية: المنظمات، ممثلين بالمنظمات الصحية، والقطاع غير الربحي، والشركات والمؤسسات الخاصة، والفرق التطوعية الرسمية؛ وذلك في جميع مناطق المملكة.

ما هي جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي؟

وتشمل جائزة وزارة الصحة للتطوع الصحي، 3 مجالات رئيسة، هي: المبادرة المتميزة، والأفكار الإبداعية، وجائزة وزارة الصحة التقديرية، موزعة على 3 نطاقات تكريمية، هي: الخدمة العلاجية، التوعية والتثقيف الصحي للمجتمع، بالإضافة إلى الخدمات المساندة للمجال الصحي.

ويمُكن للراغبين بالمشاركة، الدخول عل الموقع الإلكتروني للجائزة من 26 أكتوبر، وتعبئة استمارة الترشح إلكترونيا، وإرفاق الوثائق المطلوبة، في موعد أقصاه 16 نوفمبر، وستُعلن أسماء الفائزين في حفل الجائزة برعاية معالي وزير الصحة في 4 ديسمبر المقبل، تزامنًا مع قرب اليوم العالمي للتطوع.

الجدير بالذكر أن أمانة الجائزة اعتمدت عددًا من المعايير المهنية للجائزة، المبنية على المقارنة بين تجارب الجوائز العالمية والمحلية، أبرزها: المنهجية، التقويم والتحسين، الإبداع والابتكار، ملاءمة الأفكار، بالإضافة إلى البُعد التحفيزي.

وتأتي هذه الدورة من الجائزة، استمرارًا لمبادرات (الصحة) في تكريم الجهود الإبداعية في العمل التطوعي، وتحقيقًا لأحد مستهدفات رؤية المملكة 2030، والمتمثلة في الوصول إلى مليون متطوع.

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