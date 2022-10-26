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رئيس وزراء باكستان يغادر المملكة
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رئيس وزراء باكستان يغادر المملكة

رئيس وزراء باكستان يغادر المملكة

رئيس وزراء باكستان يغادر المملكة
٠٣:٣٣:٥٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

غادر دولة رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، محمد شهباز شريف، والوفد المرافق له، اليوم، المدينة المنورة وذلك في ختام زيارته للمملكة.

وكان في وداع دولته لدى مغادرته مطار الأمير محمد بن عبدالعزيز الدولي بالمدينة المنورة وكيل إمارة منطقة المدينة المنورة وهيب بن محمد السهلي والمدير العام لمكتب المراسم الملكية بالمدينة المنورة إبراهيم بن عبدالله بري وعدد من المسؤولين من مدنيين وعسكريين.

ولي العهد يستقبل رئيس وزراء باكستان

واستقبل صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان بن عبدالعزيز آل سعود ولي العهد رئيس مجلس الوزراء، في الرياض، أمس الثلاثاء، دولة السيد محمد شهباز شريف رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية.

وجرى خلال الاستقبال، استعراض العلاقات التاريخية بين البلدين، وأوجه التعاون الثنائي وسبل تطويره في مختلف المجالات، بالإضافة إلى بحث تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية.

ووصل، صباح اليوم الأربعاء، رئيس وزراء جمهورية باكستان الإسلامية، إلى جدة لأداء مناسك العمرة.

وقال رئيس وزراء باكستان، شهباز شريف، إن إسلام أباد ممتنة للمملكة على دعمها بشأن كارثة الفيضانات، التي اجتاحت مناطق مختلفة من البلاد.

وأكد امتنانه للبلدان التي قدمت دعمها للمتضررين من الفيضانات، مشيرًا إلى أن باكستان تتطلع إلى استمرار هذا الدعم لإعادة الإعمار وإعادة التأهيل.

باكستان تؤكد حاجتها إلى مساعدة فورية

وأوضح أن بلاده بحاجة إلى مساعدة فورية لإعادة تأهيل ثلاثة وثلاثين مليون شخص تضرروا بالأمطار الموسمية الغزيرة والفيضانات الناجمة عن تغير المناخ.

ارتفاع حصيلة الضحايا إلى 1695 قتيلاً

وأضاف أن الخسائر الاقتصادية التي سببتها الفيضانات تجاوزت ثلاثين مليار دولار، مشيراً إلى أن الحكومة الباكستانية بحاجة إلى الموارد للإنقاذ والإغاثة وإعادة التأهيل في المناطق المتضررة من الفيضانات.

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الكلمات الدلالية:
المدينة المنورة باكستان رئيس وزراء باكستان محمد شهباز شريف

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