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«وجهة مسار» تطلق حزمة مشاريع استثمارية بقيمة ملياري دولار

«وجهة مسار» تطلق حزمة مشاريع استثمارية بقيمة ملياري دولار

«وجهة مسار» تطلق حزمة مشاريع استثمارية بقيمة ملياري دولار
٠٣:٤١:١٩ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – واس:

أعلنت شركة أم القرى للتنمية والإعمار المالك والمطور لـ”وجهة مسار”، توقيع اتفاقية إنشاء وتشغيل حزمة مشاريعها الفندقية بقيمة استثمارية إجمالية تقارب ملياري دولار.

جاء ذلك على هامش مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بنسخته السادسة، بحضور رئيس الهيئة الملكية لمكة المكرمة والمشاعر المقدسة المهندس صالح الرشيد.

مشاريع وجهة مسار

وأثمرت جهود “وجهة مسار” في سعيها لإرساء معايير جديدة وعالمية ضمن قطاع الضيافة في مكة المكرمة عن تعيين مشغلين عالميين.

وشملت الاتفاقية علامات الضيافة العالمية “كمبينسكي” والسلسلة العالمية “تاج” لأول مرة في مكة المكرمة لتولي عمليات التشغيل لبرجين فندقيين من فئة خمسة نجوم, إضافةً إلى البرج السكني لكمبينسكي.

وتحتل هذه المجموعة الفندقية موقعاً فريداً بالمنطقة المركزية بمدينة مكة، حيث تبعد مسافة ما يقارب 500 متر فقط عن الحرم المكي، وتحتوي على مُجمَّع تجاري بمساحة تزيد عن 43 ألف متر مربع، وتوفر هذه الفنادق مجموعة من مواقف السيارات ومحطة توقف للحافلات سريعة التردد.

يذكر أن وجهة “مسار”، وقّعت في يوليو الماضي، عقد شراكة استراتيجية مع مؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، وذلك في إطار حرصها على الإسهام بفاعلية في عمل المؤسسة واهتمامها بتعزيز الأثر الإيجابي على الإنسانية، ودعم مختلف المبادرات في مجالاتها الأربعة: الذكاء الصناعي والروبوتات، التعليم، والصحة، والاستدامة.

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أم القرى للتنمية والإعمار استثمارات فندقية استثمارات وجهة مسار وجهة مسار

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