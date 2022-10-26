الآن.. شاهد تساقط أمطار على مدن ومناطق مختلفة من المملكة

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شهدت مدن مختلفة من المملكة اليوم، تساقط كميات من الأمطار وسط أجواء متقلبة مع رياح نشطة مثيرة للأتربة والغبار.

وتساقطت أمطار شبه غزيرة على شارع شبرا بمحافظة الطائف بمكة المكرمة، وذلك بالتزامن مع هطول أمطار على الشملي غرب حايل.

وأظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، تساقط كميات من الأمطار على الطريفاوي شمال شرق طريف، مع استمرار الحالة المطرية على مناطق مختلفة من المملكة.

أمطار صباحية على الأضارع بمنطقة الجوف

وصباح اليوم، تساقطت كميات غزيرة من الأمطار على الأضارع بمنطقة الجوف، وسط أجواء غير مستقرة وهبوب رياح نشطة مثيرة للأتربة، حيث أظهرت مقاطع فيديو تم تداولها على مواقع التواصل الاجتماعي، هطول كميات من الأمطار على الجوف في الأضارع مع بداية ساعات الصباح.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجرًا، مع رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى، مشيرًا إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل مكة والمدينة والمرتفعات.

هطول أمطار وهبوب رياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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