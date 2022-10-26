سابك: الرأسمالية مهمة لمالكي الأسهم لمعرفة استثماراتهم (فيديو)

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قال القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لشركة سابك، عبدالرحمن الفقيه، إن الرأسمالية مهمة لمالكي الأسهم لمعرفة استثماراتهم.

وأضاف خلال كلمته في اليوم الثاني بمنتدى مستقبل الاستثمار والذي يعقد حاليًا في الرياض: “أعتقد أن هذا قد أثبت أن هذه الأمور تعين الشركة على خلق القيمة”.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، أمس، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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انطلاق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة