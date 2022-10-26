أوكرانيا: مقتل نحو 69 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب

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كشف الجيش الأوكراني أن عدد القتلى بين صفوف الجيش الروسي بلغ حوالي 68 ألفًا و900 جندي روسي، وذلك منذ بدء الحرب في 24 فبراير الماضي.

480 جنديًا روسيًا لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء

وأعلنت هيئة الأركان الأوكرانية، أن من بين القتلى 480 جنديًا روسيًا لقوا مصرعهم أمس الثلاثاء، مشيرة إلى أنه حتى اليوم دمرت القوات الأوكرانية 2628 دبابة روسية و5351 مركبة قتال مصفحة و1686 نظامًا مدفعيًا و379 راجمة صواريخ متعددة، كما دمروا 192 من أنظمة الدفاع الجوي و271 من الطائرات الحربية، بالإضافة إلى 248 مروحية.

دعم أوكرانيا مستمر حتى نهاية الحرب

وقال وزير الدفاع الأوكراني في تصريحات لموقع «بوليتيكو»: إن بلاده تقترح مشاريع لتطوير صناعة الأسلحة بالتعاون مع ألمانيا وبريطانيا وبولندا، وقد وصلتها إشارة واضحة من جميع الأطراف أن دعم أوكرانيا مستمر حتى نهاية الحرب.

أوكرانيا تتحكم بالجسور على نهر دنيبرو

وأوضح أن التقدم الأوكراني في خيرسون تباطأ بسبب الظروف الجوية لكنه مستمر، وأنه لا يظن أن القوات الروسية ستخوض حرب شوارع في خيرسون لأنها ستخسر فرصتها في الهرب، مؤكدًا أن أوكرانيا تتحكم بالجسور على نهر دنيبرو من خلال راجمات الصواريخ وأسلحة زودتنا بها الولايات المتحدة.

كييف ملتزمة باتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب

وأكدت نائبة وزير الدفاع الأوكراني، أن معارك خيرسون دفاعية لكن الوضع تحت السيطرة، وأن كييف ملتزمة باتفاقية البحر الأسود لتصدير الحبوب، داعية المجتمع الدولي إلى مطالبة روسيا بوقف التأخير المصطنع في عمليات تفتيش سفن الحبوب.

في الوقت نفسه، أعلنت وزارة الدفاع الروسية تدمير مركز اتصالات للقوات الأوكرانية في خاركيف ومنشأة لتخزين النفط في دنيبروبتروفسك، وأنها تمكنت من صد محاولات تقدم أوكرانية في لوغانسك وخيرسون.

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