« STC» تضخ 300 مليون دولار كمرحلة ثانية للاستثمار في صندوق «STV» (فيديو)

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أعلن معتز العنقري، الرئيس التنفيذي للاستثمار في STC، توقيع اتفاقية بـ 300 مليون دولار كمرحلة ثانية للاستثمار في صندوق “STV”.

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وأوضح في مداخلة مع القناة الإخبارية أن المجموعة استثمرت 500 مليون دولار في المرحلة الأولى.

وأضاف: “نرى في الصندوق مستقبلاً واعدًا وتمكينًا للشباب والاقتصاد الرقمي”.

إنشاء 45 شركة يونيكورن بحلول عام 2030

توقع STV في تقرير نشره مؤخرًا أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا تستعد لإنشاء 45 شركة يونيكورن بحلول عام 2030، مما يوفر فرصة بقيمة 100 مليار دولار ليتم توفيرها من خلال الاكتتابات العامة الأولية المحلية.

وتعتزم STV أن يستحوذ على جزء كبير من عملية إنشاء اليونيكورن المتسارعة على خلفية استثماراتها في شركات رائدة عبر القطاعات التي تنمو بسرعة. وكان STV قد وضع بصمته كمستثمر في رأس المال الاستثماري في الأسواق الناشئة في الربع الأول ليكون قوة دافعة وراء الابتكار في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.

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