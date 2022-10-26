خطوات تعديل موعد اختبار رقمي عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس

تواصل – فريق التحرير:

كشفت هيئة تقويم التعليم والتدريب، أن هناك خطوات لتعديل موعد اختبار رقمي عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس.

وأوضح الحساب الرسمي للعناية بالمستفيدين على «تويتر»، أن خطوات التعديل على موعد اختبار مؤكد إلكترونيًا، هي:

1 – تسجيل دخول في قياس.

2 – تحديد الاختبارات المسجلة.

3 – الاختبار المرغوب تعديل الموعد الخاص به.

4 – النقر على تعديل من قائمة مركز الاختبار يتم الضغط على مركز الاختبار.

5 – النقر على التالي.

6 – تحديد تأكيد إعادة الجدولة.

7 – مشاهدة بيانات ومعلومات الاختبار والموافقة على بنود الموقع.

8 – اختيار تاريخ ووقت آخر لأداء الاختبار.

9 – النقر على التالي.

10 – اختبارات المركز الوطني للقياس.

الاستعلام عن نتائج قياس

وأشار إلى أنه بعد أن يتم أداء اختبارات القدرات والاختبارات التحصيلية يمكن الإطلاع على النتيجة سواء باستعمال رقم السجل أو رقم الهوية من خلال موقع مركز قياس الإلكتروني عبر اتباع خطوات التحقق التالية:

1 – التوجه إلى موقع قياس.

2 – تسجيل رقم السجل المدني أو رقم الهوية.

3 – تدوين كلمة المرور بالإضافة إدخال رمز التحقق المرسل للجوال.

4 – الضغط على تسجيل دخول.

5 – اختيار نتائج.

6 – تحديد نتائج التحصيلي أو القدرات.

7 – النقر على عرض.

8 – هكذا تظهر نتيجة الاختبار.