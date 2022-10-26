الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
الآن.. شاهد تساقط أمطار على مدن ومناطق مختلفة من المملكة
سابك: الرأسمالية مهمة لمالكي الأسهم لمعرفة استثماراتهم (فيديو)
أوكرانيا: مقتل نحو 69 ألف جندي روسي منذ بدء الحرب
« STC» تضخ 300 مليون دولار كمرحلة ثانية للاستثمار في صندوق «STV» (فيديو)
وزير المالية: المملكة حذرت من الأوضاع الاقتصادية العالمية وتأهبت لها مبكرًا
خطوات تعديل موعد اختبار رقمي عبر الموقع الإلكتروني لمركز قياس

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصندوق العقاري» يحصد جائزة أفضل مركز اتصال حكومي بالشرق الأوسط

«الصندوق العقاري» يحصد جائزة أفضل مركز اتصال حكومي بالشرق الأوسط

«الصندوق العقاري» يحصد جائزة أفضل مركز اتصال حكومي بالشرق الأوسط
٠٢:١٨:٥٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – واس:

حصد صندوق التنمية العقارية جائزة أفضل مركز اتصال حكومي لفئة خدمات الدعم الحكومي لسنة 2022 على مستوى الشرق الأوسط.

وتلك الجائزة تمنحها منظمة INSIGHTS في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مسابقتها السنوية لجوائز مراكز الاتصال.

ويُعد هذا التتويج الرابع عالمياً كأفضل مركز اتصال على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والثاني على التوالي للجائزة نفسها.

مسيرة نجاحاته في خدمة المستفيدين

وفاز الصندوق العام الماضي بالجائزة ذاتها ليُعزز هذا الفوز المتتالي مسيرة نجاحاته في خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة، حيث وضع تحقيق رضاهم على رأس قائمة أولوياته، بتسخير منظومة مركز الاتصال بإمكانات عالمية وكوادر سعودية مؤهلة لخدمتهم بأعلى جودة وكفاءة وموثوقية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن اعتزازه بالجائزة التي تعكس مدى التطور المستمر في مركز الاتصال.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققه الصندوق من إنجازات عالمية سابقة لخدمة المستفيدين وتأكيدًا للمنهجية الاستراتيجية للصندوق في تقديم خدماته بكل يسر وسهولة.

وأكد بن ماضي أن إمكانات مركز الاتصال من حيث الكوادر البشرية المدربة وأحدث التقنيات العالمية سُخرت للاستجابة لكل متطلبات وتطلعات المستفيدين من خدمات الصندوق.

تسهيل رحلة المستفيد لتملك السكن الملائم

وأشار إلى أنهم وفي سبيل تسهيل رحلة المستفيد لتملك السكن الملائم، تعاملوا مع أكثر من 2.5 مليون مكالمة خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تمت خدمتهم خلال الفترة نفسها أكثر من 1.1 مليون مستفيد، بينما بلغ معدل سرعة الرد على المكالمات الواردة 21 ثانية بنسبة رضا 91%.

يُذكر أن الصندوق العقاري حقق خلال الأعوام الأربعة الماضية عددًا من الجوائز العالمية منها 3 جوائز لمركز الاتصال وهي الجائزة الذهبية كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من منظمة contact center world العالمية في العاصمة النمساوية فيينا في يوليو 2019م.

وفي ديسمبر 2019م حصل على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وأفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال التي تنظمها contact center world الدولية التي أقيمت في برشلونا الإسبانية، وفي العام 2021 حصل الصندوق على جائزة أفضل مركز اتصال حكومي، على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اقرأ أيضًا:

الصندوق العقاري يودع 884 مليون ريال في حسابات مُستفيدي “سكني” أكتوبر 2022

الكلمات الدلالية:
الشرق الأوسط الصندوق العقاري المملكة جائزة أفضل مركز اتصال حكومي

مواد ذات صلة

المزيد
وزير الدفاع الروسي يُوقّع رسميًا على أوامر التعبئة: التنفيذ بدأ

وزير الدفاع الروسي يُوقّع رسميًا على أوامر التعبئة: التنفيذ بدأ

٠١:٥٦ م، الأربعاء، ٢١ سبتمبر ٢٠٢٢
تمكنت من الصيام لأول مرة.. «أوقاف الراجحي» تدعم علاج مواطنة تعاني من مرض مزمن

تمكنت من الصيام لأول مرة.. «أوقاف الراجحي» تدعم علاج مواطنة تعاني من مرض مزمن

١١:٢٦ م، الخميس، ٢٢ يونيو ٢٠١٧
انفوجراف| كيف تحسب زكاة أموالك؟

انفوجراف| كيف تحسب زكاة أموالك؟

١٠:٤٠ م، الأربعاء، ١٤ يونيو ٢٠١٧
بالصور.. الاحتلال يطلق النار على موظفين بغزة في أول خرق للتهدئة

بالصور.. الاحتلال يطلق النار على موظفين بغزة في أول خرق للتهدئة

٠٤:٤٠ م، الأربعاء، ٠٦ أغسطس ٢٠١٤

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *