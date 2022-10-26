«الصندوق العقاري» يحصد جائزة أفضل مركز اتصال حكومي بالشرق الأوسط

تواصل – واس:

حصد صندوق التنمية العقارية جائزة أفضل مركز اتصال حكومي لفئة خدمات الدعم الحكومي لسنة 2022 على مستوى الشرق الأوسط.

وتلك الجائزة تمنحها منظمة INSIGHTS في مدينة دبي بدولة الإمارات العربية المتحدة، ضمن مسابقتها السنوية لجوائز مراكز الاتصال.

ويُعد هذا التتويج الرابع عالمياً كأفضل مركز اتصال على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط، والثاني على التوالي للجائزة نفسها.

مسيرة نجاحاته في خدمة المستفيدين

وفاز الصندوق العام الماضي بالجائزة ذاتها ليُعزز هذا الفوز المتتالي مسيرة نجاحاته في خدمة المستفيدين بكل يسر وسهولة، حيث وضع تحقيق رضاهم على رأس قائمة أولوياته، بتسخير منظومة مركز الاتصال بإمكانات عالمية وكوادر سعودية مؤهلة لخدمتهم بأعلى جودة وكفاءة وموثوقية.

وأعرب الرئيس التنفيذي لصندوق التنمية العقارية منصور بن ماضي، عن اعتزازه بالجائزة التي تعكس مدى التطور المستمر في مركز الاتصال.

وأوضح أن هذا الإنجاز يأتي امتدادًا لما حققه الصندوق من إنجازات عالمية سابقة لخدمة المستفيدين وتأكيدًا للمنهجية الاستراتيجية للصندوق في تقديم خدماته بكل يسر وسهولة.

وأكد بن ماضي أن إمكانات مركز الاتصال من حيث الكوادر البشرية المدربة وأحدث التقنيات العالمية سُخرت للاستجابة لكل متطلبات وتطلعات المستفيدين من خدمات الصندوق.

تسهيل رحلة المستفيد لتملك السكن الملائم

وأشار إلى أنهم وفي سبيل تسهيل رحلة المستفيد لتملك السكن الملائم، تعاملوا مع أكثر من 2.5 مليون مكالمة خلال الفترة من يناير حتى نهاية ديسمبر من العام الحالي، فيما بلغ عدد المستفيدين الذين تمت خدمتهم خلال الفترة نفسها أكثر من 1.1 مليون مستفيد، بينما بلغ معدل سرعة الرد على المكالمات الواردة 21 ثانية بنسبة رضا 91%.

يُذكر أن الصندوق العقاري حقق خلال الأعوام الأربعة الماضية عددًا من الجوائز العالمية منها 3 جوائز لمركز الاتصال وهي الجائزة الذهبية كأفضل مركز اتصال وخدمات ذاتية على مستوى أوروبا وأفريقيا والشرق الأوسط من منظمة contact center world العالمية في العاصمة النمساوية فيينا في يوليو 2019م.

وفي ديسمبر 2019م حصل على جائزتي أفضل مركز اتصال من الفئة الفضية وأفضل خدمة ذاتية من الفئة الذهبية ضمن المسابقة السنوية لجوائز مراكز الاتصال التي تنظمها contact center world الدولية التي أقيمت في برشلونا الإسبانية، وفي العام 2021 حصل الصندوق على جائزة أفضل مركز اتصال حكومي، على مستوى الشرق الأوسط ودول مجلس التعاون لدول الخليج العربية.

اقرأ أيضًا:

الصندوق العقاري يودع 884 مليون ريال في حسابات مُستفيدي “سكني” أكتوبر 2022