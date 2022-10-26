«مودة» تطلق 14 دورة تدريبية بهدف تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت جمعية المودة للتنمية الأسرية بمنطقة مكة المكرمة عن إطلاق 14 دورة تدريبية وأكثر من (750) فيديو تعليمي على منصة أكاديمية العائلة التعليمية بهدف تعزيز مهارات جودة الحياة الأسرية.

من جهته، قال رئيس مجلس إدارة الجمعية المهندس فيصل سيف الدين السمنودي، إن منصة العائلة تستهدف الرجل والمرأة، إلى جانب تقديم مجموعة متنوعة من البرامج التدريبية في المجالات التربوية والسلوكية والنفسية والزوجية.

عدد المستفيدين من المنصة بلغ 112,807 آلاف

وأشار إلى أن عدد المستفيدين في المنصة بلغ 112,807 آلاف مستفيد ومستفيدة من التدريب الأسري، فيما بلغ نسبة المتدربين الذين اكتسبوا مهارات ومعارف جديدة 88% من خلال 2,293 دورة تدريبية، لافتاً الانتباه إلى أن أكاديمية العائلة تستهدف الوصول إلى 50,000 ألف مستفيد سنويًا عبر منصتها.

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