5 خطوات لاستعادة كلمة المرور في برنامج حساب المواطن

تواصل – فريق التحرير:

كشف برنامج حساب المواطن عن 5 خطوات لاستعادة كلمة المرور، حال فقدانها.

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن هناك 5 خطوات لاستعادة كلمة المرور:

1 – ادخل على صفحة البوابة الإلكترونية.

2 – اضغط على خاصية “نسيت كلمة المرور”، وأدخل بياناتك التالية:”رقم الهوية – تاريخ الميلاد – تاريخ انتهاء الهوية “.

3 – ستتلقى رسالة نصية على رقم الجوال بكلمة المرور المؤقتة إذا كانت المعلومات المدخلة صحيحة.

4 – ادخل باستخدام رقم هويتك وكلمة المرور المؤقتة.

5 – غير كلمة المرور المؤقتة إلى كلمة مرور أخرى.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسبوعين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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