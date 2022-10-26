الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك عبر أبشر
المملكة تُعلن مشاركتها في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان
لتوظيف 1000 شاب.. «هدف» يبرم مذكرة تعاون مع «لوسد»
بالصور.. وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن
الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
«الصحة» تُسجل 326 إصابة جديدة و تعافي 221 حالة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك عبر أبشر

بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك عبر أبشر

بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك عبر أبشر
٠١:٢٦:٥٥ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

قامت منصة الخدمات الإلكترونية “أبشر”، اليوم الأربعاء، بعرض أبرز اللوحات المرورية المميزة بالأسماء والأرقام، والتي يمكن اختيارها عبر مزاد اللوحات الإلكترونية الذي انطلق الأحد الماضي ويستمر حتى الساعة.

مزاد اللوحات الإلكترونية المميزة

جاء ذلك في تغريدة للمنصة على حسابها بموقع التواصل الاجتماعي تويتر، تضمنت رابط وآلية المشاركة ونماذج من اللوحات المميزة.

وتضمنت التغريدة نموذجًا لأبرز لوحة معروضة في المزاد الإلكتروني.

وكتبت المنصة بجانب اللوحة تغريدة قالت فيها: “تعرّف على أبرز اللوحات المعروضة في مزاد اللوحات الإلكتروني، عبر منصة أبشر، شارك الآن.. اللوحات المميزة بانتظارك”.

خطوات طريقة الوصول للخدمة

وكان حساب “الإدارة العامة للمرور” نشر في وقت سابق على موقع التواصل الاجتماعي “تويتر”، خطوات طريقة الوصول للخدمة والتي جاءت كالآتي:

1- الدخول على منصة أبشر ثم اختر خِدْمَات من تبويب خدماتي.

2- اختيار المرور.

3- اختيار خدمة مزاد اللوحات الإلكتروني.

وأضافت الإدارة أنه يمكن مشاركة المستخدمين من جميع أنحاء المملكة في مزاد اللوحات الإلكتروني، دون زيارة مقرات الإدارة.

اقرأ أيضًا:

بالأسماء والأرقام.. تعرف على أبرز اللوحات المميزة في المزاد الإلكتروني

الكلمات الدلالية:
أبشر اللوحات الإلكترونية المميزة اللوحات المميزة مزاد اللوحات الإلكترونية

مواد ذات صلة

المزيد
23 وفاة لكل 100 ألف بحوادث الطرق في المملكة

23 وفاة لكل 100 ألف بحوادث الطرق في المملكة

٠٨:٣٠ ص، الأربعاء، ٠٤ يونيو ٢٠١٤
22 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة.. مخاطر “تيك توك” على طفلك

22 مليون مستخدم للتطبيق في المملكة.. مخاطر “تيك توك” على طفلك

٠٣:٠٠ م، الأحد، ٢١ أغسطس ٢٠٢٢
الإيراني «قاسم سليماني» يظهر مجدداً في سوريا (صورة)

الإيراني «قاسم سليماني» يظهر مجدداً في سوريا (صورة)

٠٨:٢٦ م، السبت، ٠١ أبريل ٢٠١٧
تجاوباً مع «تواصل».. بلدية المدينة تغطي حُفرة مكشوفة بجوار مدرسة

تجاوباً مع «تواصل».. بلدية المدينة تغطي حُفرة مكشوفة بجوار مدرسة

٠٧:٠٧ م، الأحد، ٢٩ نوفمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *