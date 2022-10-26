الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك عبر أبشر
المملكة تُعلن مشاركتها في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان
لتوظيف 1000 شاب.. «هدف» يبرم مذكرة تعاون مع «لوسد»
بالصور.. وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن
الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
«الصحة» تُسجل 326 إصابة جديدة و تعافي 221 حالة

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

«الصحة» تُسجل 326 إصابة جديدة و تعافي 221 حالة

«الصحة» تُسجل 326 إصابة جديدة و تعافي 221 حالة

«الصحة» تُسجل 326 إصابة جديدة و تعافي 221 حالة
١٢:٤١:٠٦ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 221 حالة، و3 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 821246 حالة.

221 حالة تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 221 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 807364 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالات وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9400 حالة وفاة.

والثلاثاء، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 224 حالة، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

اقرأ أيضًا:

«الصحة» تسجل 276 إصابة جديدة بكورونا و224 حالة شفاء

الكلمات الدلالية:
إصابات كورونا الصحة كورونا وزارة الصحة وفيات كورونا

مواد ذات صلة

المزيد
توقعات بغيوم وأتربة تعم المملكة.. وأمطار بـ 6 مناطق بينهم الرياض

توقعات بغيوم وأتربة تعم المملكة.. وأمطار بـ 6 مناطق بينهم الرياض

٠٧:١٦ ص، الأربعاء، ١٦ مارس ٢٠١٦
تعليم الرياض: بدء إجازة مستحقي الحوافز الأحد المقبل

تعليم الرياض: بدء إجازة مستحقي الحوافز الأحد المقبل

٠١:٥٨ م، الخميس، ١٨ مايو ٢٠١٧
«وول ستريت جورنال»: شاب مُسلم ينقذ 80 ألفاً من الجماهير في هجمات باريس

«وول ستريت جورنال»: شاب مُسلم ينقذ 80 ألفاً من الجماهير في هجمات باريس

١٠:٢٥ م، الأحد، ١٥ نوفمبر ٢٠١٥
بالفيديو.. السيول تقطع طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة

بالفيديو.. السيول تقطع طريق فحاوي النظيم حرة الشرع شمال مكة

٠٤:٠٦ م، الخميس، ١٨ أغسطس ٢٠٢٢

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *