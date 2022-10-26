«الصحة» تُسجل 326 إصابة جديدة و تعافي 221 حالة

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كشفت وزارة الصحة، اليوم الأربعاء، عن تسجيل 326 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 221 حالة، و3 حالات وفاة.

وقالت وزارة الصحة، إنه تم تسجيل 326 حالة إصابة جديدة بفيروس كورونا الجديد، ليصبح الإجمالي 821246 حالة.

221 حالة تعافٍ

وأضافت الوزارة أنه تمّ تسجيل 221 حالة تعافٍ جديدة؛ ليصبح الإجمالي 807364 حالة.

وأكّدت “الصحة”، تسجيل 3 حالات وفاة ؛ ليرتفع الإجمالي إلى 9400 حالة وفاة.

والثلاثاء، كشفت وزارة الصحة، عن تسجيل 276 إصابة جديدة بفيروس كورونا آخر 24 ساعة، فيما رصدت تعافي 224 حالة، وحالتي وفاة.

وأوصت الوزارة الجميع بضرورة التواصل مع مركز «937» للاستشارات والاستفسارات على مدار الساعة، وذلك للحصول على المعلومات الصحية والخدمات ومعرفة مستجدات فيروس كورونا.

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