لتوظيف 1000 شاب.. «هدف» يبرم مذكرة تعاون مع «لوسد»

تواصل – واس:

أبرم صندوق تنمية الموارد البشرية “هدف” مذكرة تعاون مع شركة لوسد المحدودة، تهدف لتنمية رأس المال البشري الوطني في صناعة السيارات الكهربائية، لتدريب وتوظيف 1000 شاب.

ومن أبرز ما جاء في الإطار التعاوني، ودعم التدريب و التأهيل لألف مواطن ومواطنة للعمل في الوظائف التخصصية والمهنية في الشركة وتدريبهم في الولايات المتحدة الأمريكية.

انطلاق المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية

ويأتي ذلك تمهيداً لالتحاقهم في العمل فور انطلاق المصنع بمدينة الملك عبدالله الاقتصادية، وذلك تحقيقاً لرؤية المملكة 2030، ودعماً لتمكين أبناء و بنات الوطن للعمل في الوظائف النوعية و التخصصية.

ويتضمن التعاون بين الجهتين تعزيز فرص التوظيف والتدريب بالاستفادة من ممكنات الدعم والتأهيل لدى الصندوق، ويشمل ذلك عقد لقاءات وظيفية دورية من أجل تعزيز التوطين في القطاعات التي تخدمها (لوسد)، بالإضافة إلى دراسة المهن والاحتياجات التدريبية لتقديم حلول الدعم المناسبة، وتعزيز فرص التدريب على رأس العمل بما يسهم في رفع المهارات التنافسية و الخبرات ذات الصلة لدى الكوادر الوطنية.

كما اتفق الطرفان على تشكيل فريق عمل مشترك لمتابعة الأعمال والمستهدفات، وقياس الأثر من حين لآخر.

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