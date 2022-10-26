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«الداخلية» تُعلن إحباط تهريب 68 طنًا من المخدرات والقبض على 165 متهمًا (فيديو)
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«الداخلية» تُعلن إحباط تهريب 68 طنًا من المخدرات والقبض على 165 متهمًا (فيديو)

«الداخلية» تُعلن إحباط تهريب 68 طنًا من المخدرات والقبض على 165 متهمًا (فيديو)

«الداخلية» تُعلن إحباط تهريب 68 طنًا من المخدرات والقبض على 165 متهمًا (فيديو)
١٢:٢٧:٢٧ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت وزارة الداخلية، أنها تمكنت من إحباط محاولات تهريب أكثر من 68 طنًا من القات وأكثر من طن ونصف من مادة الحشيش وأكثر من 153 ألف قرص خاضع لتنظيم التداول الطبي.

المناطق: نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة

وصرّح المتحدث الرسمي للمديرية العامة لحرس الحدود، العقيد مسفر القريني، بأن الدوريات البرية لحرس الحدود في مناطق نجران وجازان وعسير وتبوك ومكة المكرمة، أحبطت محاولات تهريب (68.7) طناً من مادة القات المخدر، وطن و(509) كيلوجرامات من مادة الحشيش المخدر، و(153,771) قرصًا خاضعًا لتنظيم التداول الطبي.

القبض على المهربين وعددهم 165 متهمًا

وأوضح أنه تم القبض على المهربين، وعددهم (165) متهمًا، منهم (53) مواطنًا، و(112) مخالفًا لنظام أمن الحدود، وهم: (65) من الجنسية اليمنية، و(38) من الجنسية الإثيوبية، و(6) من الجنسية الصومالية، و(3) من الجنسية الإريترية، وجرى استكمال الإجراءات النظامية الأولية بحقهم، وتسليمهم والمهربات لجهة الاختصاص.

الكلمات الدلالية:
إحباط تهريب القات المخدرات حرص الحدود مادة الحشيش وزارة الداخلية

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