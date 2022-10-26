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عاجل.. الرئيس التنفيذي لأرامكو: اليوم نطلق 1.5 مليار دولار لصندوق الاستدامة

عاجل.. الرئيس التنفيذي لأرامكو: اليوم نطلق 1.5 مليار دولار لصندوق الاستدامة

عاجل.. الرئيس التنفيذي لأرامكو: اليوم نطلق 1.5 مليار دولار لصندوق الاستدامة
١٢:١١:٠٦ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلن الرئيس التنفيذي لشركة أرامكو، أمين الناصر، إطلاق الشركة صندوق استدامة بقيمة 1.5 مليار دولار.

جاء ذلك خلال جلسة حوارية الأربعاء في اليوم الثاني من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” (FII)، بنسخته السادسة، المنعقد في العاصمة الرياض على مدى 3 أيام.

وأضاف الناصر أن الصندوق سيتم توجيهه للتقنيات المهمة للشركات الناشئة التي ستساعد على التقليل من التغير المناخي، مؤكدًا “نحن جزء من العالم تجاه تحديات التغير المناخي” وتابع “سنعمل على الحلول للتقليل من الانبعاثات الكربونية”.

واشار إلى أن صندوق الاستدامة سوف يبدأ عمله من اليوم.

ولفت إلى أن هناك الكثير من الغموض في سوق النفط، والخام الروسي سيتحول من أوروبا إلى آسيا مما سيؤثر في لوجستيات السوق لبعض الوقت.

وتتناول النسخة السادسة من مؤتمر “مبادرة مستقبل الاستثمار” 3 محاور: الأول يتمثل في فهم النظام العالمي الجديد الذي نعيش فيه، والثاني يتمحور حول فهم المخاطر والفرص الناجمة عن النظام العالمي الجديد أو التي ولّدها، أما الثالث فيتعلق بمساعدة الأشخاص على فهم الحدود الجديدة المقبلة.

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الكلمات الدلالية:
أرامكو أمين الناصر صندوق الاستدامة مبادرة مستقبل الاستثمار

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