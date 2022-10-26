الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا ، الموافق ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢ ميلادى
ولي العهد يعلن قيام صندوق الاستثمارات العامة بتأسيس 5 شركات استثمارية إقليمية
بالأسماء والأرقام.. اختر لوحة مميزة لمركبتك عبر أبشر
المملكة تُعلن مشاركتها في معرض «إكسبو 2025 أوساكا» في اليابان
لتوظيف 1000 شاب.. «هدف» يبرم مذكرة تعاون مع «لوسد»
بالصور.. وصول أولى دفعات منحة المشتقات النفطية السعودية الجديدة إلى عدن
الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

الرئيسية

 /

أحدث الأخبار

 /

الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
١٢:٤٣:٤٨ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
0

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

2- أخصائي الأمن السيبراني:

– درجة بكالوريوس في الأمن السيبراني أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ذات المجال.

–  إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– شهادات متعلقة بالأمن السيبراني.

3- رئيس قسم الحسابات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة .

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.

– يفضّل من يحمل شهادة احترافية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- محاسب: اضغط هنا

2- أخصائي الأمن السيبراني: اضغط هنا

3- رئيس قسم الحسابات: اضغط هنا

اقرأ أيضًا:

الهيئة السعودية للمهندسين تعلن توفر وظائف إدارية شاغرة.. 4 شروط للتقديم

الكلمات الدلالية:
الرياض الهيئة السعودية للمهندسين وظائف وظائف شاغرة

مواد ذات صلة

المزيد
«النقل» تعلن السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت

«النقل» تعلن السماح بإصدار تصاريح إبحار اليخوت

٠٤:٤١ م، الأحد، ٠٥ يونيو ٢٠٢٢
المقاومة الشعبية: قصف ميليشيات الحوثي وراء انقطاع الكهرباء بمأرب

المقاومة الشعبية: قصف ميليشيات الحوثي وراء انقطاع الكهرباء بمأرب

١١:٥٨ م، الأربعاء، ٢٩ أبريل ٢٠١٥
«الشفافية الدولية» تُصنف المملكة في المرتبة 62 بمؤشرات الفساد

«الشفافية الدولية» تُصنف المملكة في المرتبة 62 بمؤشرات الفساد

٠١:٢٤ م، الأربعاء، ٢٥ يناير ٢٠١٧
السلطات البورمية تصادر الدراجات النارية من الروهنجيا

السلطات البورمية تصادر الدراجات النارية من الروهنجيا

٠٨:٥٩ م، الثلاثاء، ٠٨ سبتمبر ٢٠١٥

التعليقات

0

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *