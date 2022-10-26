الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض
تواصل – فريق التحرير:
أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.
الوظائف:
1- محاسب:
– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).
– خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.
2- أخصائي الأمن السيبراني:
– درجة بكالوريوس في الأمن السيبراني أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.
– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ذات المجال.
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– شهادات متعلقة بالأمن السيبراني.
3- رئيس قسم الحسابات:
– درجة البكالوريوس في المحاسبة .
– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.
– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.
– يفضّل من يحمل شهادة احترافية.
طريقة التقديم:
– من خلال الرابط التالي:
1- محاسب: اضغط هنا
2- أخصائي الأمن السيبراني: اضغط هنا
3- رئيس قسم الحسابات: اضغط هنا
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