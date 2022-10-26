الهيئة السعودية للمهندسين تُعلن عن وظائف شاغرة في الرياض

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أعلنت الهيئة السعودية للمهندسين عبر موقعها الإلكتروني عن توفر وظائف إدارية وتقنية لحملة البكالوريوس بالرياض، وذلك وفقاً لبقية الشروط والتفاصيل الموضحة أدناه.

الوظائف:

1- محاسب:

– درجة البكالوريوس في تخصص (المحاسبة).

– خبرة لا تقل عن سنتين في ذات المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثًا وكتابة.

2- أخصائي الأمن السيبراني:

– درجة بكالوريوس في الأمن السيبراني أو أي تخصص ذو صلة بمهام الوظيفة.

– خبرة لا تقل عن 3 سنوات في ذات المجال.

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– شهادات متعلقة بالأمن السيبراني.

3- رئيس قسم الحسابات:

– درجة البكالوريوس في المحاسبة .

– إجادة اللغة الإنجليزية تحدثاً وكتابة.

– خبرة لا تقل عن 4 سنوات في ذات المجال.

– يفضّل من يحمل شهادة احترافية.

طريقة التقديم:

– من خلال الرابط التالي:

1- محاسب: اضغط هنا

2- أخصائي الأمن السيبراني: اضغط هنا

3- رئيس قسم الحسابات: اضغط هنا

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