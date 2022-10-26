اليوم.. الاحتلال يعتقل 19 فلسطينيًا ويهدم المنازل والمستوطنون يسرقون حقول الزيتون

تواصل – وكالات:

كشفت وسائل إعلام فلسطينية، أن قوات الاحتلال اعتقلت فجر اليوم ، 19 مواطنًا من الضفة الغربية.

الاحتلال يهدم ثلاثة منازل غرب أريحا

وذكرت وكالة «وفا» الفلسطينية الرسمية، أن قوات الاحتلال هدمت اليوم ثلاثة منازل في قرية الديوك التحتا، غرب مدينة أريحا، حيث اقتحمت القرية، وهدمت ثلاثة منازل، إحداهما قيد الإنشاء، وتقدر مساحة كل واحد منها بنحو 150 مترًا مربعًا، بحجة عدم الترخيص.

المستوطنون يسرقون حقول الزيتون

كما أقدم مستوطنون، على سرقة ثمار زيتون ومعدات زراعية في مدينة سلفيت، وقرية ياسوف شرقًا.

وأكد سكان مدينة سلفيت، أنهم تفاجئوا بقيام المستوطنين بتحطيم ما يقارب 40 شجرة زيتون وسرقة ثمارها في أرضه الواقعة خلف جدار الفصل العنصري بمنطقة واد عبد الرحمن شمال مدينة سلفيت، لافتين إلى أن المستوطنين يقومون بسرقة ثمار الزيتون وتحطيم الأشجار وخلعها بشكل متزايد خلال موسم قطف الزيتون في عدة قرى وبلدات من محافظة سلفيت.

مستوطنون يجرفون أراضي في الأغوار الشمالية

فيما شرع مستوطنون، بأعمال تجريف في منطقة وادي الفاو بالأغوار الشمالية، حيث جرفوا أراض في منطقة وادي الفاو التابعة لوادي المالح، مؤكدين أن مناطق الأغوار الشمالية تتعرض مؤخرًا لانتهاكات واعتداءات يومية من المستوطنين على ممتلكات المواطنين.

الجامعة العربية تطالب بحماية دولية للشعب الفلسطيني

في الوقت نفسه، طالبت الأمانة العامة لجامعة الدول العربية، الأمم المتحدة، بضرورة تحمل مسؤولياتها وأن تبادر من خلال أمينها العام بالتحرك العاجل مع الأطراف الدولية المعنية لوضع قرارات مجلس الأمن موضع تنفيذ، وتوفير نظام حماية دولية للشعب الفلسطيني.

وأدان الأمين العام المساعد لشؤون فلسطين والأراضي العربية المحتلة بالجامعة العربية سعيد أبو علي، العدوان الهمجي الذي أسفر أمس عن إستشهاد 6 مواطنين فلسطينيين، وإصابة العشرات.

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