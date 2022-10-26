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ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 176 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 176 ريالاً

ارتفاع أسعار الذهب اليوم الأربعاء.. عيار 21 يسجل 176 ريالاً
١٢:١٤:٠٨ م، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

ارتفعت أسعار الذهب، اليوم الأربعاء 25 أكتوبر 2022 في الأسواق، وسجل عيار 24 حوالي 201.44 ريال، فيما سجل عيار 22 نحو 184.65 ريال.

عيار 21 يسجل 176.26 ريال

كما سجل الذهب عيار 21 نحو 176.26 ريال، وبلغت أسعار الذهب عيار 18 نحو 151.08 ريال، وسعر الذهب عيار 14 نحو 117.50 ريال، وسجل سعر الذهب عيار 12 نحو 100.72 ريال.

وبلغت أسعار أوقية الذهب 6265 ريالاً، وأسعار جنيه الذهب 1410 ريالات، وأسعار كيلو الذهب 201,436 ريالاً.

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