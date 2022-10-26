يبدأ الأحد القادم.. تعليم الجوف يعتمد الدوام الشتوي في المدارس

تواصل – واس:

اعتمد المدير العام لإدارة التعليم بمنطقة الجوف الدكتور سعيد بن عبدالله الغامدي توقيت الدوام الشتوي لمدارس المنطقة.

وأوضح المتحدث الرسمي باسم الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الجوف عبدالعزيز النبط، أن توقيت الدوام الشتوي سيطبق بدءاً من يوم الأحد القادم الموافق 5 / 4 / 1444هـ.

ومن المقرر أن يكون الاصطفاف الصباحي الساعة 7:45 صباحاً في حين تكون بداية الحصة الأولى الساعة 8 صباحاً.

التوقيت الشتوي 4 أشهر

ويستمر التوقيت الشتوي 4 أشهر و25 يوماً إلى 1444/08/30هـ، الموافق 2023/03/22م.

وفي السياق، يبدأ توقيت الدوام الدراسي الخاص بشهر رمضان المبارك 1444/09/01هـ الموافق 2023/03/23م، وفيه تكون بداية الحصة الأولى في تمام التاسعة صباحاً، ويستمر إلى يوم 22 من الشهر الفضيل الموافق 2023/04/13م.

ومن المقرر أن يعود توقيت الدوام الصيفي يوم السادس من شهر شوال المقبل 1444/10/06هـ، الموافق 2023/04/26م.

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