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العمال والطلاب.. إضراب «واسع النطاق» في 8 مدن غرب إيران

العمال والطلاب.. إضراب «واسع النطاق» في 8 مدن غرب إيران

العمال والطلاب.. إضراب «واسع النطاق» في 8 مدن غرب إيران
١١:٤١:٢٦ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بالتزامن مع الذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني، كشفت وسائل إعلام إيرانية اليوم، أن ما لا يقل عن ثمانية مناطق دخلت في إضراب واسع النطاق غرب إيران، وذلك مع إضراب لموظفي مصافي النفط في طهران.

ونقلت عن مصادر إيرانية، أن هناك إنزال أمني كثيف في سقز مسقط رأس الشابة قتيلة الشرطة الإيرانية «مهسا أميني».

تجمعات احتجاجية في جامعة نجف آباد بأصفهان

ونظم الطلاب تجمعات احتجاجية في جامعة نجف آباد بأصفهان، وسط إيران، إضافة إلى إضراب طلاب الهندسة الكهربائية بجامعة خواجة نصير الدين الطوسي في طهران.

إضراب باعة السوق في سنندج

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد قرر باعة السوق في سنندج، غربي إيران، الدخول في إضراب، وذلك تزامنًا مع  الذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني، ودعمًا للانتفاضة العامة في البلاد.

رسالة عاجلة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي

كما بعث 33 كاتبًا وصحافيًا إيرانًيا برسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي طلبوا خلالها تجميد أصول النظام الإيراني في هذا الاتحاد دعما لانتفاضة الإيرانيين العامة.

تجمعات احتجاجية في الأحياء والمدارس

فيما دعا مجموعة «شباب أحياء تبريز» إلى تجمعات احتجاجية في الأحياء والمدارس والبازارات والجامعات، مؤكدة على متابعة الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستمرار في طلب طرد سفراء النظام الإيراني في الدول الأجنبية.

الأمن الإيراني يهدد الأطباء في طهران

وفي رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة بعث بها «مركز الجريمة المنظمة» الإيراني إلى العديد من الأطباء في طهران، تم تحذيرهم من أن التوقيع على بيان أو التجمع في اتجاه أهداف المتظاهرين، سيتم تحديده من قبل الأجهزة الأمنية وسيتم مقاضاتهم.

كما نشرت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان مقطع فيديو يفيد بفرض أجواء أمنية مشددة في مدينة سقز غربي إيران وحضور رجال الأمن في الشوارع خشية انطلاق مظاهرات واسعة.

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الكلمات الدلالية:
إضرابات إيران احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي طهران مهسا أميني

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