المملكة تفوز بجائزة التميز من الاتحاد البريدي العالمي

تواصل – واس:

فازت المملكة بجائزة التميز البريدي لمعايير المؤشر المتكامل للتنمية البريدية.

والجائزة يمنحها الاتحاد البريدي العالمي للدولة التي حققت نجاحًا ملحوظًا في رفع مؤشرات أداء التنمية البريدية، من حيث جودة الخدمة والموثوقية والقدرة على تقديم خدمات تلبي احتياجات العملاء، والمرونة في التغلب على التحديات بما يحقق سرعة وسهولة الوصول للمواطنين.

اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي

جاء ذلك خلال مشاركة المملكة في اجتماعات مجلس إدارة اتحاد البريد العالمي المنعقدة في العاصمة السويسرية برن، بوفد برئاسة وكيل وزارة النقل والخدمات اللوجيستية المهندس لؤي مشعبي.

وتشغل المملكة خلال هذه الدورة منصب نائب رئيس الاتحاد، ويشارك وفد المملكة في عدد من اللجان الفنية المتخصصة.

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