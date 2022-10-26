حدث في تونس.. حملة إعلانية تشجع على الطلاق والشارع غاضب

تواصل – وكالات:

حالة من الغضب تلك التي شهدها الشارع التونسي مؤخرًا، إثر انتشار إعلان خاص بموقع متخصص في تقديم استشارات للطلاق بين الأزواج.

وشهدت شوارع العاصمة تونس مؤخرًا، لافتات كبيرة مرفقة بعنوان على الإنترنت للتعريف بموقع إلكتروني جديد خاص بشركة تقدم خدمات استشارية لتسهيل مسار عملية الطلاق بين الأزواج في البلاد.

وفي سابقة من نوعها، كتب على اللافتة “الطلاق، القرار قرارك واحنا علينا الإجراءات”، وهو ما أثار تنديدًا واسعًا من قبل نشطاء وقانونيين أيضًا.

حملة إعلانية تشجع على الطلاق

فمن جانبها، اعتبرت عمادة المحامين أن إطلاق شركة تكون وظيفتها التشجيع على الطلاق أمر “غير مقبول ويهدد الأسر”.

يشار إلى أن الشركة، وفقاً للتعريف الموجود على موقعها، تقوم على “توعية الشباب القادمين على الزواج بأهمية اختيار شريك الحياة والاستفادة من القصص والخبرات السابقة حتى يتمكن من ضمان حياة زوجية مستقرة سليمة. وفي حالة كان هنالك قرار نهائي للانفصال نوفر خدمات آمنة اقتصادية ومضمونة وندعم قرارك رجلاً كنت أو امرأة”.

وبحسب وكالة الأنباء الفرنسية، حددت الشركة مقابلاً مالياً بـ1200 دينار تونسي “نحو 374 يورو”، مقابل أداء هذه الخدمات.

وقال عميد المحامين حاتم المزيو، في تصريحات، إن “هذا يمس بالعلاقات الأسرية.. يمس بالنظام العام الأسري ويفكك الأسرة التونسية”.

وأضاف: “لا نعرف من يقف وراءهم (أصحاب الشركة) ليسوا بمحامين»، ولذلك رفعت الهيئة دعوى قضائية في حق الشركة والمشرفين عليها و”انطلقنا في إجراءات التقاضي”.

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