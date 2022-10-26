اليوم.. 37 مئوية هي أعلى درجة حرارة مسجلة في جميع مناطق المملكة

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أعلن المركز الوطني للأرصاد أنه يتوقع انخفاض درجات الحرارة اليوم – بمشيئة الله – على معظم أنحاء المملكة.

درجات الحرارة المسجلة اليوم في مناطق المملكة

وأوضح على حسابه في “تويتر”، أن درجات الحرارة المُسجلة اليوم في المملكة، أعلاها 37 درجة في مكة المكرمة، و36 درجة في المدينة المنورة وحفر الباطن، و35 درجة في جدة والدمام وجازان ووادي الدواسر والأحساء والخرج، و34 درجة في الرياض والقنفذة وينبع والعلا

وفي المنطقة الجنوبية انخفضت درجات الحرارة، حيث سجلت كل من؛ أبها الباحة 25 درجة مئوية.

خريطة الأمطار المتوقعة اليوم بالمملكة

وتوقع خبير الطقس عبد العزيز الحصيني، أن تشهد المملكة أجواء معتدلة نهارًا على المنطقة الشمالية والمرتفعات تميل للبرودة فجرًا، مع رياح مغبرة على أجزاء من الغربية والشمالية وغرب الوسطى، مشيرًا إلى أنه يتوقع تساقط أمطار من خفيفة لمتوسطة على أجزاء من الشمالية والجوف وحائل مكة والمدينة والمرتفعات.

هطول أمطار وهبوب رياح نشطة على هذه المناطق

كما توقع المركز الوطني للأرصاد في تقريره عن حالة الطقس لهذا اليوم – بمشيئة الله تعالى – أن الفرصة ما تزال مهيأة لهطول أمطار رعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية على أجزاء من مناطق تبوك والجوف والحدود الشمالية وحائل كذلك على أجزاء من مناطق المدينة المنورة ومكة المكرمة والباحة وعسير وجازان.

استمرار الحالة المطرية خاصة على المرتفعات

يأتي هذا تزامنًا مع استمرار الحالة المطرية، حيث تتعرض مناطق جنوب المملكة، لهطول أمطار رعدية غزيرة وجريان السيول، تكوّن السحب الرعدية الممطرة المصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الأفقية مثيرة للأتربة والغبار.

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