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وزير المالية البحريني: السعودية والبحرين تتميزان بالنمو غير النفطي
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وزير المالية البحريني: السعودية والبحرين تتميزان بالنمو غير النفطي

وزير المالية البحريني: السعودية والبحرين تتميزان بالنمو غير النفطي

وزير المالية البحريني: السعودية والبحرين تتميزان بالنمو غير النفطي
١٠:٤٠:٤١ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال  ‏وزير المالية البحريني إن جائحة فيروس كورونا ألقت بظلالها على تباطؤ الأنشطة الاقتصادية عالميًا.

وأضاف – خلال كلمته في مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، أن البنوك الدولية تستعد لمواجهة الظروف المالية المستقبلية.

وأشار إلى أن التضخم يعد أحد أهم التحديات وتسبب في نقص سلاسل الإمداد بالعالم، متابعا: “السعودية والبحرين تتميزان بالنمو غير النفطي واستطعنا بفضل قيادة البحرين وشعبها على تجاوز تحديات كورونا”.

و‏انطلق مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار بالرياض في نسخته السادسة، أمس، بمشاركة 520 متحدثًا من أكثر من 50 دولة حول العالم، ويشارك في المؤتمر كبرى البنوك الاستثمارية العالمية.

ووفقًا لمؤسسة مبادرة مستقبل الاستثمار، فإن الدورة الجديدة من المؤتمر ستقام تحت شعار “الاستثمار في الإنسانية: تمكين نظام عالمي جديد”، وستتناول أكثر القضايا إلحاحًا في الوقت الحالي لتشكيل مستقبل الاقتصاد العالمي على مدار ثلاثة أيام.

تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة

وسيتم تنظيم 30 ورشة عمل و4 قمم مصغرة موزعة على أيام المؤتمر الثلاثة، لمناقشة مواضيع مهمة، من بينها موازنة النجاح مع الاستدامة، والصعود الجيو اقتصادي، والمساواة في عالم غير متساوٍ، وما يواجه قادة العالم في محاولتهم لإعادة العالم لما كان عليه قبل جائحة كورونا، وما يواجهه من تحديات مستعصية وغير متوقعة.

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الكلمات الدلالية:
الاستثمار البحرين المالية المملكة مؤتمر مبادرة مستقبل الاستثمار وزير المالية البحريني

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