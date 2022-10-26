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توضيح من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دعم المواشي ضمن الدخل
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توضيح من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دعم المواشي ضمن الدخل

توضيح من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دعم المواشي ضمن الدخل

توضيح من حساب المواطن بخصوص الإفصاح عن دعم المواشي ضمن الدخل
١٠:٥٠:١٣ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أصدر برنامج حساب المواطن، توضيحًا مهمًا بخصوص الإفصاح عن دعم المواشي ضمن الدخل.

جاء ذلك في تغريدة على حسابه بتويتر، ردًا على سؤال لأحد المستفيدين عن الإفصاح عن دعم المواشي.

وردًا على السؤال قال حساب المواطن: “لا يتم الإفصاح عن دعم المواشي من ضمن الدخل، وفي حال وجود دخل إضافي لابد من الإفصاح عنه، وفي حال انطبقت عليك شروط الأهلية ومعايير الاستحقاق سوف يشملك الدعم”.

دفعة أكتوبر من حساب المواطن

وقبل أسبوعين، كشف برنامج حساب المواطن عن تفاصيل الدفعة الجديدة، مؤكدًا أنه أودع 3.3 مليارات ريال مخصص دعم شهر أكتوبر للمستفيدين المكتملة طلباتهم.

وبلغ عدد المستفيدين المستوفين لمعايير الاستحقاق في الدفعة التاسعة والخمسين 10.2 ملايين مستفيد وتابع، ليصبح إجمالي ما دفعـه البرنامـج للمستفيدين منذ انطلاقته أكثر من 133 مليار ريال.

وأوضح مدير عام التواصل لبرنامج حساب المواطن عبدالله الهاجري، أن 78% من المستفيدين تحصلوا على الدعم في هذه الدفعة، وبلغ متوسط دعم الأسرة الواحدة 1831 ريالاً، فيما بلغ عدد أرباب الأسر أكثر من 2 مليون رب أسرة مشكلين ما نسبته 88% بينما بلغ عدد التابعين 7.8 ملايين مستفيد.

عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق

وبلغ عدد المستقلين المستوفين لمعايير الاستحقاق أكثر من 293 ألف مستفيد، مشكلين 12% من إجمالي المستفيدين الرئيسيين.

وأشار إلى أن نسبة أرباب الأسر بلغ 89% أما ربات الأسر فقد بلغت نسبتهن 11% بينما بلغت نسبة الإناث المستقلات 42% وشكل الذكـور المستقلون 58%، مشيرًا بأن 83% من إجمالي المستقلين تحصلوا على الاستحقاق الكامل والذي بلغ 720 ريالاً للفرد المستقل.

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الكلمات الدلالية:
حساب المواطن دراسة الأهلية دعم المواشي دعم نوفمبر

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