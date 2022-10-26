عاجل.. «الجدعان»: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جدًا لدول الخليج العربي  

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قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السنوات الستة المقبلة ستكون جيدة جدا لدول الخليج العربي، مؤكدًا أن السعودية تقوم بحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة.

وأضاف “الجدعان” – خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء في الرياض – أن الكثير من البلدان تتعرض لأزمات الدين والتضخم وتسعى لمعالجتها، مضيفا أن هناك عملية ترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

وأضاف أن منطقة الشرق الأوسط الأوسع ستشهد ظروفًا صعبة ودورنا مساعدتها.