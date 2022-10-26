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عاجل.. «الجدعان»: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جدًا لدول الخليج العربي  
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عاجل.. «الجدعان»: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جدًا لدول الخليج العربي  

عاجل.. «الجدعان»: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جدًا لدول الخليج العربي  

عاجل.. «الجدعان»: الست سنوات المقبلة ستكون جيدة جدًا لدول الخليج العربي  
١٠:١٥:٢٤ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

قال وزير المالية، محمد الجدعان، إن السنوات الستة المقبلة ستكون جيدة جدا لدول الخليج العربي، مؤكدًا أن السعودية تقوم بحشد مؤسسات التنمية لضمان الدعم لدول المنطقة المتضررة.

وأضاف “الجدعان” – خلال مشاركته في مبادرة مستقبل الاستثمار، اليوم الأربعاء في الرياض – أن الكثير من البلدان تتعرض لأزمات الدين والتضخم وتسعى لمعالجتها، مضيفا أن هناك عملية ترابط مع دول العالم لمواجهة المشكلات.

وأضاف أن  منطقة الشرق الأوسط الأوسع ستشهد ظروفًا صعبة ودورنا مساعدتها.

الكلمات الدلالية:
الجدعان المؤتمر الاستثماري المالية وزير المالية

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