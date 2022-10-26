هاشتاق «المطر» يتصدر الترند.. وهذه أهم الأدعية المأثورة وقت نزوله

تواصل – فريق التحرير:

يعتبر المطر من أهم رحمات الله النازلة من السماء على عباده في الأرض، وأنه من العجيب في أمر المطر أن له دعاء عند قلّته ودعاء عند نزوله.

وقال رئيس مجلس إدارة الجمعية الفقهية، والأستاذ في كلية الشريعة بجامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الشيخ سعد الخثلان: إنه ورد عن بعض أهل العلم أن وقت نزول المطر من الأوقات التي ترجى فيها إجابة الدعاء.

نزول المطر رحمة الله عز وجل

وأضاف في مقطع فيديو منشور على منصة التواصل «يوتيوب»، أن نزول المطر رحمة الله عز وجل على عباده، مشيرًا إلى أنه يرجى استجابة الدعاء عند نزول هذه الرحمة.

هاشتاق «المطر» يتصدر الترند

ومع تساقط كميات من الأمطار على مناطق مختلفة من المملكة، والتي أدت إلى جريان السيول والأودية، تصدر هاشتاق «#المطر»، الترند، حيث تفاعل المغردون مع الأمطار بحالة من الفرح والبشر داعين الله تعالى أن يجعلها بداية البركة والخير والنماء.

ومن أهم وأشهر الأدعية التي تواترت عن أهل العلم، وتداولت نقلًا عن السلف الصالح أثناء نزول المطر: هي:

* دعاء المطر:

1 – «اللهم صيبًا نافعًا».

2 – «اللهم أجعله سقيا رحمة، لا سقيا عذاب».

3 – «اللهم اسقنا الغيث ولا تجعلنا من القانطين».

4 – «اللهم ارزقنا رزقًا طيبًا مباركًا برحمتك يا أرحم الراحمين».

5 – «اللهم مع نزول المطر انزل علينا راحة وسعادة وتوفيقًا وتيسيرًا».