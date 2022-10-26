«الزكاة والضريبة»: التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يكون اختياريًا

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قالت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك، إن التسجيل في ضريبة القيمة المضافة يمكن أن يكون اختياريًا، في حال الأشخاص الذين لا تتجاوز إيراداتهم 375,000 ريال سعودي.

جاء ذلك في سلسلة تغريدات ردًا على سؤال لأحد المستفيدين عن آلية التسجيل في ضريبة القيمة المضافة.

وردا على السؤال، قالت الهيئة: “يحتسب حد التسجيل الإلزامي للمنشآت الجديدة على أساس حجم المبيعات الخاضعة للضريبة خلال الأشهر الاثني عشر المقبلة، ويتوجب التسجيل خلال 30 يوما من تاريخ وصول الإيرادات لحد التسجيل الإلزامي”.

التسجيل الاختياري

وأضافت: “كما يلزم كل من يمارس نشاط اقتصادي التسجيل في نظام ضريبة القيمة المضافة إذا بلغت الإيرادات السنوية (الحد الإلزامي وهو 375,000ريال)، أما الأشخاص التي تتخطى إيراداتهم 187,500 ريال سعودي ولا تتجاوز 375,000 ريال سعودي مؤهلين للتسجيل الاختياري”.

وتابعت: “أما الأشخاص الذين تقل إيراداتهم السنوية عن 187500 ريال، فغير مؤهلين بالتسجيل في ضريبة القيمة المضافة”.

خصم المصروفات في الإقرار الضريبي

وردا على سؤال عن خصم المصروفات، قالت الزكاة والضريبة إنه “يمكن خصم المصروفات في الإقرار الضريبي إذا كانت في سياق مزاولة النشاط الاقتصادي فقط وتم تحمل الضريبة عليها”.

وأضافت: “‏‎كما يحق للخاضع للضريبة خصم ضريبة المدخلات التي تحملها قبل تاريخ سريان تسجيله لغايات ضريبة القيمة المضافة، شريطة استيفاء الشروط الواردة في الفقرة الثانية والثالثة من المادة 49 من اللائحة التنفيذية للنظام”.

غرامة التخلف عن تقديم إقرار القيمة المضافة

ومؤخرًا، دعت هيئة الزكاة والضريبة والجمارك المكلفين من قطاع الأعمال الخاضعين لضريبة القيمة المضافة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن شهر سبتمبر الماضي والربع الثالث من عام 2022م، وذلك في موعدٍ أقصاه 31 من أكتوبر الجاري.

وحثت الهيئة المكلفين من قطاع الأعمال على المسارعة إلى تقديم إقراراتهم الضريبية عن طريق الموقع الإلكتروني (zatca.gov.sa)، أو تقديمها والسداد من خلال تطبيق الهيئة للهواتف الذكية (ZATCA).

ويأتي ذلك تجنبًا لغرامة التخلف عن تقديم الإقرار في مدته المحددة، بواقع 5% كحد أدنى و25% كحد أقصى من قيمة الضريبة التي كان يتعين على المكلف الإقرار بها.

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