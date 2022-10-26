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«الصحة»: المشروبات المحلاة تسبب 4 أمراض.. تعرف عليها

«الصحة»: المشروبات المحلاة تسبب 4 أمراض.. تعرف عليها

«الصحة»: المشروبات المحلاة تسبب 4 أمراض.. تعرف عليها
٠٩:٥٥:٤٨ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

نصحت المنصة الرئيسة للتوعية بوزارة الصحة “عش بصحة”، اليوم الأربعاء، بتجنب المشروبات المحلاة كونها تسبب أربعة أمراض.

وقالت في حسابها على تويتر: “المشروبات المحلاة تعتبر مسببًا للعديد من المخاطر الصحية، مثل: السمنة، تسوس الأسنان، أمراض القلب، والسكري النوع الثاني”.

الإفراط في تناول العصائر المحلاة

وفي وقت سابق، حذرت وزارة الصحة من الإفراط في تناول العصائر المحلاة لكونها تحتوي على نسبة عالية من السكر، وتؤدي لمشاكل صحية وتسبب الإصابة بالسمنة وتسوس الأسنان.

وأوضحت الوزارة أن علبة عصير واحدة تحتوي على نحو 8 ملاعق ونصف من السكر وهي كمية زائدة كثيراً عن حاجة الجسم.

وأشارت إلى أن تناول هذه الكمية من السكريات تزيد من كمية السعرات الحرارية التي يستهلكها الجسم وتتحول لدهون تؤدي لزيادة الوزن.

وأضافت أنه ليس صحيحاً أن العصائر تعد بديلاً صحياً جيداً لأن قيمتها الغذائية ضئيلة أو معدومة في بعض الأحيان، حتى لو كتب على العلبة عبارة “صحي ومدعم بالفيتامينات”، فكمية الفيتامينات فيها قليلة جداً ولا تقارن بكمية السكر الموجودة به.

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الكلمات الدلالية:
أمراض القلب السكري السمنة المشروبات المحلاة وزارة الصحة

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