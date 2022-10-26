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صفارات الإنذار تدوي في 12 منطقة أوكرانية تحذيرًا من غارات روسية

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صفارات الإنذار تدوي في 12 منطقة أوكرانية تحذيرًا من غارات روسية

صفارات الإنذار تدوي في 12 منطقة أوكرانية تحذيرًا من غارات روسية

صفارات الإنذار تدوي في 12 منطقة أوكرانية تحذيرًا من غارات روسية
٠٩:٤١:١٦ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

دوت، صباح اليوم، صفارات الإنذار في 12 منطقة أوكرانية من بينها كييف تحذيرًا من غارات جوية روسية، حيث تم إطلاق إنذارات التحذير من غارات جوية في كييف أوديسا وميكولايف.

القوات الأوكرانية تخوض أشرس المعارك مع روسيا

وأعلنت الرئاسة الأوكرانية، أن قواتها تخوض أشرس المعارك مع روسيا في إقليم خيرسون الجنوبي.

وذكرت وكالة «نوفوستي» الروسية، أن القوات الأوكرانية تُعيد التجمع على نطاق واسع وتخطط لهجوم جديد على إقليم زابوروجيا.

ألمانيا تقود معارضة في الاتحاد الأوروبي

وكشف وزير الدفاع الأوكراني، أن فيما يخص إرسال أسلحة متطورة إلى كييف، وأن الدول الغربية تنتظر القرار السياسي الأمريكي لتزويدنا بأسلحة متطورة لذا على واشنطن فعل ذلك.

مواصلة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا

فيما أعلنت الحكومة البريطانية، أن رئيس الوزارء الجديد سوناك وزيلينسكي اتفقا على ضرورة مواصلة الضغط على نظام بوتين، وضرورة مواصلة فرض عقوبات اقتصادية على روسيا.

وصرح البيت الأبيض، أن الريس بايدن وريشي سوناك اتفقا في اتصال هاتفي على مواصلة تقديم الدعم لأوكرانيا بمواجهة الغزو الروسي.

رسالة روسية عاجلة لمجلس الأمن الدولي

وفي رسالة روسية لمجلس الأمن الدولي، أعلنت موسكو أن لديها معلومات بشأن خطط نظام كييف للاستفزاز بتفجير قنبلة قذرة، وأن نظام كييف يسعى من خلال تفجير قنبلة قذرة لاتهام روسيا باستخدام سلاح نووي، مؤكدة أن تطوير نظام كييف للقنبلة القذرة وصل إلى مراحله النهائية، وأن سلطات كييف وداعموها الغربيون يتحملون مسؤولية كل عواقب استخدام قنبلة قذرة.

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الكلمات الدلالية:
أوكرانيا البيت الأبيض القنبلة القذرة صافرات الإنذار غارات روسية كييف

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