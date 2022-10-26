«صدارة للكيميائيات» تعلن عن وظائف شاغرة.. رابط التقديم

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أعلنت شركة صدارة للكيميائيات، عبر الموقع الإلكتروني للتوظيف، عن توفّر وظائف شاغرة للسعوديين، من حمَلة شهادات الدبلوم والبكالوريوس فأعلى، في عدد من التخصصات.

وقالت إن العمل سيكون بمقر الشركة الرئيسي في محافظة الجبيل الصناعية؛ وذلك وفقاً للتفاصيل التالية:

المسمى الوظيفي:

-رئيس قسم الاتصالات الخارجية.

المؤهلات والخبرات:

-أساسي: درجة الدبلوم.

-المفضل: درجة البكالوريوس في العلاقات العامة أو العلوم السياسية أو القانون أو إدارة الأعمال أو أي مجال ذي صلة أو خبرة عمل واسعة في مجال الشؤون الحكومية.

-الخبرة: لا تقل عن 11 سنة

المهام الوظيفية:

-تصميم وتطوير وتنفيذ استراتيجية استباقية للعلاقات الإعلامية وبرامج العلاقات العامة والحملات والمواد الترويجية من خلال الاتصال بمديري الأقسام لتحديد احتياجاتهم.

-تطوير وتنفيذ استراتيجية رعاية الشركات / المشاركة في الأحداث ، وضمان تحديد موقع صدارة الإيجابي في الأحداث الصناعية وإدارة المشاركات المذكورة مع مدخلات من فريق الاتصالات المؤسسية ومديري الأقسام الآخرين.

-تأكد من أن الرسائل الخارجية متسقة عبر جميع القنوات ولإدارات مختلفة في المنظمة ومتوافقة مع الرسائل الداخلية.

-التعامل مع الاستجابة الخارجية لحالات الأزمات التي تؤثر على إدراك المنظمة وسمعتها.

-إدارة والإشراف على استخدام قنوات وسائل التواصل الاجتماعي في صدارة، وبناء المحتوى ومشاركته حسب الحاجة، والعمل مع الإدارات المختلفة لتعزيز الصورة العامة لصدارة.

-قيادة فرق متعددة الوظائف لتقديم الاستراتيجية المطورة وتلبية احتياجات الشركة والمؤيدين داخل الشركة.

رابط التقديم:

للتقديم ومعرفة تفاصيل أكثر يرجى الدخول على الرابط التالي: (اضغط هنا).

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