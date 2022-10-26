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احتجاجات إيران.. عشرات الكتاب يبعثون رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ضد قمع المظاهرات
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احتجاجات إيران.. عشرات الكتاب يبعثون رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ضد قمع المظاهرات

احتجاجات إيران.. عشرات الكتاب يبعثون رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ضد قمع المظاهرات

احتجاجات إيران.. عشرات الكتاب يبعثون رسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي ضد قمع المظاهرات
٠٩:١٥:٣٠ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

بعث 33 كاتبًا وصحافيًا إيرانًيا برسالة إلى زعماء الاتحاد الأوروبي طلبوا خلالها تجميد أصول النظام الإيراني في هذا الاتحاد دعمًا لانتفاضة الإيرانيين العامة.

تجمعات احتجاجية في الأحياء والمدارس

وحسب «إيران إنترناشيونال»، فقد دعت مجموعة «شباب أحياء تبريز» إلى تجمعات احتجاجية في الأحياء والمدارس والبازارات والجامعات يوم الأربعاء بالتزامن مع الذكرى الأربعين لمقتل مهسا أميني.

وأكدت المجموعة على متابعة الاحتجاج عبر مواقع التواصل الاجتماعي والاستمرار في طلب طرد سفراء النظام الإيراني في الدول الأجنبية.

الأمن الإيراني يهدد الأطباء في طهران

وفي رسالة نصية عبر الهواتف المحمولة بعث بها «مركز الجريمة المنظمة» الإيراني إلى العديد من الأطباء في طهران، تم تحذيرهم من أن التوقيع على بيان أو التجمع في اتجاه أهداف المتظاهرين، سيتم تحديده من قبل الأجهزة الأمنية وسيتم مقاضاتهم.

كما نشرت منظمة «هنغاو» لحقوق الإنسان مقطع فيديو يفيد بفرض أجواء أمنية مشددة في مدينة سقز غربي إيران وحضور رجال الأمن في الشوارع خشية انطلاق مظاهرات بمناسبة مرور أربعين يومًا على مقتل مهسا أميني.

سلوك إيران مزعزع للاستقرار في العالم

يأتي هذا في الوقت الذي أعلنت فيه وزارة الخارجية البريطانية، أن روسيا تستخدم الأسلحة الإيرانية في أوكرانيا، وتقوم بضرب أهداف مدنية بطائرات مسيرة انتحارية، مؤكدة أن بيع هذه الطائرات المسيرة يعتبر انتهاكًا لقرار مجلس الأمن رقم 2231، وهو مثال آخر على سلوك إيران المزعزع للاستقرار في جميع أنحاء العالم.

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الكلمات الدلالية:
احتجاجات إيران الاتحاد الأوروبي شباب أحياء تبريز طهران عشرات الكتاب

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