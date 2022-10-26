شركات متخصصة لتطوير مختبرات الفحوص الوراثية بالأدلة الجنائية لهذا السبب

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كشفت مصادر أن مديرية الأمن العام بصدد الاستعانة بشركات متخصصة بصُنع المنتجات الصيدلانية الأساسية والمستحضرات الصيدلانية لتطوير مختبرات الفحوص الوراثية بإدارات الأدلة الجنائية في مناطق (القصيم – جازان – تبوك -حائل).

وأوضحت المصادر – بحسب صحيفة “الوطن” – أن المديرية حددت مدة تنفيذ المشروع بـ6 أشهر.

ويهدف العمل التقني بالأمن العام إلى:

1 – كسر الحواجز وإلغاء عامل الزمن والمسافة

2 – تطبيق مبدأ مكافحة الجريمة قبل وقوعها

3 – الاعتماد على منسوبي الأمن العام لتشغيل وصيانة الأنظمة وكل ما يخص تقنيات الأمن العام المختلفة

4 – تثقيف منسوبي الأمن العام بمحتويات المشروعات التقنية الأمنية والتي تعكس إستراتيجية منظمة.

وتعني المديرية بتحقيق المحافظة على النظام العام وتوفير التغطية الأمنية لجميع المواقع على أراضي المملكة وسفاراتها في الخارج، وحماية المقدسات وأرواح وممتلكات المواطنين والمقيمين.

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