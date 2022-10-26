حالة انفصال كل 10 دقائق في المملكة.. ما أسباب زيادة نسب الطلاق؟

تواصل – فريق التحرير:

كشفت تقارير إحصائية، عن زيادة غير مسبوقة بمعدلات الطلاق في المملكة، خلال العام الجاري 2022، بما يفوق حالة واحدة كل 10 دقائق، فيما برزت وسائل التواصل الاجتماعي، كمتهم رئيس في ازدياد المعدلات.

وقالت تلك التقارير إن حالات الطلاق في المملكة وصلت لـ 168 حالة يوميًا، بواقع 7 حالات طلاق في كل ساعة، وبمعدل يفوق الحالة الواحدة كل 10 دقائق، وفق صحيفة “اليوم”.

من جانبها، ذكرت بيانات الهيئة العامة السعودية للإحصاء، أنه جرى تحرير 57 ألفا و595 صك طلاق، خلال الشهور الأخيرة من عام 2020، بارتفاع 12.7 %، عن 2019.

وسائل التواصل سبب رئيس

من جانبه، قال المحامي دخيل الدخيل، إن أسباب ارتفاع معدل الطلاق، ترجع إلى زيادة تعقيدات الحياة المعاصرة، وارتفاع تكاليف المعيشة، خاصة خلال كورونا، التي تسببت في ارتفاع ملحوظ بالأسعار.

وتابع: “إضافة إلى وسائل التواصل الاجتماعي، التي أصبحت تلعب دورًا مهمًا في هدم ركائز الأسر السعودية والأسر العربية بشكل عام، وحدوث الخلافات الاجتماعية، واختلاف الأهداف والأولويات في الحياة، إلى جانب التفاوت الثقافي”.

وأضاف أن فئة كبيرة من الأزواج، أدمنت بعض وسائل التواصل الاجتماعي، التي أدت لانحراف البعض عن المسلك الصحيح، حتى أصبحت ترسم لهم خارطة الطريق للعديد من أمورهم الزوجية.

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