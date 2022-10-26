عاجل وبالأرقام.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية

تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول لعام 1444هـ.

3426 جولة رقابية، و148 تحقيقًا

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها باشرت 3426 جولة رقابية، و148 تحقيقًا، وأوقفت نحو 60 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضمانية.

وأضافت أن أبرز الجرائم التي باشرتها خلال شهر ربيع الأول لهذا العام، كانت:

1 – الرشوة.

2 – التزوير.

3 – غسيل الأموال.

4 – استغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت إلى أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، بالتعاون مع:

1 – وزارة الدفاع.

2 – وزارة الداخلية.

3 – وزارة الصحة.

4 – وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت أنه لحماية المال العم والحفاظ عليه، فإنها تطالب الجميع بالإسهام في سرعة الاتصال والإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: « 980» و «0114420057».