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عاجل وبالأرقام.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية
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عاجل وبالأرقام.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية

عاجل وبالأرقام.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية

عاجل وبالأرقام.. هيئة الرقابة ومكافحة الفساد تباشر عددًا من القضايا الجنائية والإدارية
٠٨:٤٠:٢٦ ص، الأربعاء، ١ ربيع الثاني ١٤٤٤ هجريا، ٢٦ أكتوبر ٢٠٢٢
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تواصل – فريق التحرير:

أعلنت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد، أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية خلال شهر ربيع الأول لعام 1444هـ.

3426 جولة رقابية، و148 تحقيقًا

وأوضحت على حسابها في «تويتر»، أنها باشرت 3426 جولة رقابية، و148 تحقيقًا، وأوقفت نحو 60 شخصًا منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضمانية.

وأضافت أن أبرز الجرائم التي باشرتها خلال شهر ربيع الأول لهذا العام، كانت:

1 – الرشوة.

2 – التزوير.

3 – غسيل الأموال.

4 – استغلال النفوذ الوظيفي.

وأشارت إلى أنها باشرت عددًا من القضايا الجنائية والإدارية، بالتعاون مع:

1 – وزارة الدفاع.

2 – وزارة الداخلية.

3 – وزارة الصحة.

4 – وزارة الشؤون البلدية والقروية.

وأكدت أنه لحماية المال العم والحفاظ عليه، فإنها تطالب الجميع بالإسهام في سرعة الاتصال والإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري، وذلك من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية: « 980» و «0114420057».

اشرت هيئة الرقابة ومكافحة الفساد خلال شهر ربيع الأول 1444هـ، اختصاصاتها ومهامها من خلال عمل (3426) جولة رقابية، والتحقيق مع (148) مشتبه به من ضمنهم موظفين من وزارات (الدفاع، الداخلية، الصحة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان)، وإيقاف (60) مواطناً ومقيماً، وفقاً لنظام الإجراءات الجزائية منهم من أطلق سراحه بالكفالة الضامنة، لتورطهم بتهم (الرشوة، استغلال النفوذ الوظيفي، غسل الأموال، التزوير). وجارٍ استكمال الإجراءات النظامية تمهيداً لإحالتهم للقضاء. ولحماية المال العام والحفاظ عليه ساهم بالإبلاغ عن أي شبهات فساد مالي أو إداري من خلال وسائل تلقي البلاغات الآتية:- الهاتف المجاني: 980 البريد الإلكتروني 980@Nazaha.gov.sa الفاكس: 0114420057

الكلمات الدلالية:
التزوير الرشوة القضايا الجنائية والإدارية غسيل الأموال مكافحة الفساد هيئة الرقابة

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